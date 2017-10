Solardusche als Bastelsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die erste Uckermärkische Solardusche ist in der Blumberger Mühle in Betrieb gegangen. Die bietet Duschkomfort, der weder feste Sanitäranlagen noch Strom- oder Gasanschluss benötigt, überall flexibel einsetzbar ist und Umwelt und Geldbeutel schont. Entwickelt wurde sie in der Angermünder Firma AkoTec.