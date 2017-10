Grüne: Langfristige Sicherheit für Bus 983

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die längerfristige Absicherung der gemeinsamen Buslinie 983 zwischen Frankfurt und Slubice fordert die Fraktion Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat in der Stadtverordnetenversammlung. "Einerseits bin ich erleichtert, dass es auf den letzten Drücker gelungen ist, einen Vertrag über den Weiterbetrieb der Buslinie zu unterschreiben. Andererseits bin ich unzufrieden, dass der Vertrag nur für ein Jahr verlängert werden kann", erklärt der Fraktionsvorsitzende und Co-Vorsitzende des Gemeinsamen Europäischen Integrationsausschusses in der SVV Jörg Gleisenstein dazu in einer Pressemitteilung.