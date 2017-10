artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Lied "Wie schön, dass du geboren bist" schallt durch den Speisesaal der Senioren-Residenz "An der Lehmgasse". Die Zahl 102 ist in einen kleinen bunten Blumentopf gesteckt.

Es war der 2. Oktober 1915 als Gerda Hermann in Posen das Licht der Welt erblickte. Kaiser Wilhelm II. war Staatsoberhaupt im Deutschen Reich. "1926 sind wir dann nach Frankfurt gekommen, weil mein Vater bei der Reichsbahn angefangen hatte", erinnert sie sich und erzählt mit klarer Stimme aus ihrem Leben. 1945 musste Gerda Hermann aus der Oderstadt flüchten, ihr Weg führte sie in den Taunus. Erst vor einigen Jahren kehrte sie zurück und wohnt seitdem in der Seniorenresidenz.

"Jeden Tag bekommt sie Besuch von ihren Verwandten", berichtet Rita Schade. Sie ist Leiterin des Betreuungsteams und kümmert sich rührend um die Senioren, die am Montagvormittag bei Kaffee, Kuchen und einem Gläschen Sekt zusammen gekommen sind, um die Jubilarin hoch leben zu lassen. "Och, ist der schön", freut sich Gerda Hermann über einen bunten Blumenstrauß. Am Nachmittag erwartet sie Besuch von ihrem Neffen. Zeit mit der Familie verbringen zu können, ist ihr wichtig. Außerdem ist sie gern an der frischen Luft. "Auch wenn es nicht so tolles Wetter ist, möchte sie rausgehen", verrät Rita Schade.

Zu den Gratulanten am Vormittag gehört auch Annelies Schlegelmilch, die ebenfalls in der Seniorenresidenz wohnt und am 16. März ihren 101. Geburtstag feierte. Nun sitzen die beiden über-hundertjährigen Damen wieder gemeinsam an einer Geburtstagstafel und prosten sich zu. Beide hoffen, dass sie noch viele weitere Geburtstage zusammen feiern können.