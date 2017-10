Zwischen Architektur und Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Mit Führung, Vortrag, Filmnachmittag und Kunstausstellung wurde am Wochenende im Bauhaus-Denkmal Bundesschule nicht nur der Tag der Stiftungen begangen, sondern auch noch einmal die Aufnahme in das Weltkulturerbe der Unesco gefeiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1609058/

In der Kantine des einst als Gewerkschaftsschule konzipierten Baus: An der Decke des lichtdurchfluteten Raumes wurden eigens Heizungsrohre installiert, damit sich an den Glaselementen in der Decke kein Kondenswasser bilden konnte.

In der Kantine des einst als Gewerkschaftsschule konzipierten Baus: An der Decke des lichtdurchfluteten Raumes wurden eigens Heizungsrohre installiert, damit sich an den Glaselementen in der Decke kein Kondenswasser bilden konnte. © Fabian Sauer

Bald 90 Jahre hat die Bundesschule auf dem Buckel, doch von seiner Anziehungskraft hat der Gebäudekomplex in all den Jahren nichts verloren. Das bezeugt nicht nur die Aufnahme in das Weltkulturerbe, noch besser unterstreicht die stete Nachfrage von Architektur-, Geschichts- und Designinteressierten die Bedeutung der Bundesschule stellvertretend für den Bauhaus-Stil.

So überrascht es nicht, dass viele Neugierige den Tag der Stiftungen am Sonntag nutzten, um dem denkwürdigen Bau einen Besuch abzustatten. Bereits um 10.30 Uhr fanden sich die ersten Besucher auf dem weitläufigen Gelände ein, um an der Führung teilzunehmen. Am Ende waren es mit knapp 50 Frauen und Männern gar so viele Teilnehmer, dass sich Simone Völkel und Dr. Peter Steininger vom Verein bauhaus denkmal bundesschule bernau dafür entschieden, in zwei Gruppen durch das Gebäude zu führen. "Wir haben schon ein bisschen damit gerechnet, dass es voll wird - wegen des Tages der Stiftungen und natürlich unserem Weltkulturerbe", verriet Simone Völkel.

Bereits seit mehreren Jahren ist die Bernauerin Mitglied im Verein, der sich für den Erhalt und die Nutzung des Baudenkmals einsetzt. "Ich habe ursprünglich Stadtsoziologie studiert, und auch wenn ich in dem Bereich nicht mehr tätig bin - das Interessen an Baustil und Architektur ist geblieben." So meldete sich die 53-Jährige beim Verein und führt wie am Sonntag Besucher durch die Bundesschule, erzählt über Hintergründe und Geschichte, weist auf bauliche Besonderheiten hin und beantwortet die Fragen der Besucher.

Vom Eingangsbereich, der der "Visitenkarte des Gebäudes gleichkommt", führte die Tour durch das weite Foyer zur Kantine des einst als Gewerkschaftsschule konzipierten Baus, derweil Simone Völkel viel Interessantes über Geschichte, Design und Bau zu berichten hatte. So wurden eigens Heizungsrohre an der Decke des lichtdurchfluteten Raumes installiert, damit sich an den Glaselementen in der Decke kein Kondenswasser bilden und zum Problem für die Speisenden werden konnte. "Das funktioniert sogar, aber energetisch ist das natürlich problematisch", berichtete Simone Völkel den Teilnehmern. Der Unterhalt des Komplexes bleibe aber eine Liebhaberei, "da muss man der Handwerkskammer dankbar sein, dass sie sich das auch was kosten lässt".

Erklärt wurde ebenso, wo und warum der Zustand des Gebäudes nach der aufwendigen Restaurierung vom Originalzustand abweicht. So wurden beispielsweise Holzverkleidungen entfernt, die über die Jahre hinzugefügt worden waren, Glasziegel aufwendig nachgegossen, um originale Gestaltungselemente zu ersetzen.

Im Anschluss an die Führung waren die Besucher in der Aula des Meyer-Wittwer-Baus dazu eingeladen, die Bundesschule mit Musik zu füllen. Gemeinsam mit Bernauer Schülern und dem Heimatmuseum, sowie Künstlern und dem US-Komponisten Bill Dietz durften sie an der außergewöhnlichen Kunstaktion mit ihren Smartphones teilnehmen, und so eine multimediale Klangchoreografie erstellen.

Ein weiterer Höhepunkt waren die temporären Installationen der Künstlerin Mika Schwarz, deren Arbeiten bereits in Antwerpen, Tel Aviv, Berlin und Leipzig zu sehen waren. Unter dem Titel "Membrane" fanden sich fragile Plexiglas-Skulpturen in den Zimmern und Räumlichkeiten der Bundesschule ausgestellt, wo die Idee für die Arbeiten auch entstanden, wie Vereinsvorstand Holger Friese erzählte.

"Es ist schade, dass das Gelände häufig ungenutzt ist, wenn man von dem Internatsbetrieb einmal absieht. Deswegen ist unser Ansatz nicht nur, das Gebäude zu erhalten, sondern auch, es mit Leben zu füllen", erklärte er. Ein Projekt dabei ist die Internationale Sommerschule, bei der Künstler, Designer und Architekten den 1930 fertiggestellten Bau studieren und sich von ihm inspirieren lassen können. Zuletzt fand die zweiwöchige Veranstaltung Ende August statt und lockte Teilnehmer aus 22 Nationen an. Die Zugkraft des Weltkulturerbes direkt vor den Toren Bernau reichte dabei von Aserbaidschan bis nach Uruguay - sehr zur Freude von Holger Friese und den anderen Vereinsmitgliedern: "Wir haben schon einen merklichen Zulauf durch den Status als Weltkulturerbe". Abgerundet wurde der Tag der Veranstaltungen im Bauhausdenkmal schließlich mit einem Filmvortrag zum Neuen Bauen. Dafür hatte Kurator Florian Wüst drei kurze Filmbeispiele mitgebracht, die die Entwicklung des modernen Städte- und Wohnungsbaus in den 1920er- und 1930er-Jahren dokumentierten.

Den Einsatz von Bernauer Kulturamt und Verein bauhaus denkmal bundesschule bernau, die den Tag gemeinsam auf die Beine gestellt hatten, wussten auch die zahlreichen Besucher zu schätzen. So war Laura Huppert extra aus Berlin gekommen, nachdem sie die Werbung am Rande der Autobahn gesehen hatte. "Ich interessiere mich sehr für Architektur, aber bis dahin habe ich gar nicht gewusst, dass hier ein Gebäude der Bauhaus-Schule steht und dass es sogar zum Weltkulturerbe gehört", erzählte die Berlinerin. "Aber nachdem ich die Werbung gesehen hatte, wollte ich mehr darüber wissen, gerade weil das Bauhausensemble direkt vor der Haustür liegt", verriet die 37-Jährige.

Auch Christel Neumann nutzte die Gelegenheit, beim Tag der Stiftungen einen Blick ins Innere der Bundesschule zu werfen. "Der Anblick ist mir gar nicht so wichtig, aber die Geschichte hinter dem Gebäude interessiert mich sehr", erzählte die 74-jährige, die ursprünglich aus Basdorf kommt. "Ich habe als Kind die Oberschule in Bernau besucht und bin viele Jahre mit dem Rad hier vorbeigefahren - da wollte ich jetzt mal das Unbekannte sehen, das konnte man ja früher nicht."