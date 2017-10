Fassade aus gerostetem Stahl überzeugt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Fassade aus sogenanntem Cortenstahl, vorgerostetem Stahl, in Kombination mit Glas gibt dem Anbau der Alten Post ein besondere Note. Das Berliner Büro SHSP Architekten Generalplanungsgesellschaft mbH hat mit diesem Entwurf den Architektenwettbewerb zum alten Postgebäude in Bad Freienwalde gewonnen.

"Für uns bedeutete es eine große Herausforderung, das denkmalgeschützte Postgebäude in einer klassischen Stadt mit großem Respekt zu behandeln", sagte Johan Sauer vom Büro SHSP Architekten Generalplanungsgesellschaft mbH in Berlin am Montag auf Anfrage. "Wir haben uns gefragt, ob wir direkt ran an das Gebäude gehen." Die Antwort sei ein klares "Nein" gewesen. Statt dessen wollten die Architekten eine "pädagogische Fuge" bilden und den Neubau nur im Sockelbereich transparent durch Glas mit dem Altbau verbinden. "Dadurch steht das Denkmal allein", sagte Johan Sauer..

Der Anbau ist ein festes Gebäude, gemauert oder aus Beton. Die Fassade aus Cortenstahl wird vorgehängt. Das Stadtarchiv soll in das Gebäude ziehen. Die Idee der Stadtverwaltung, das Archiv in den Keller der alten Post zu verlegen, war wegen der Hochwassergefahr verworfen worden. Denn bis dahin stand beim Oderhochwasser 1947 das Wasser.

Das denkmalgeschützte Postgebäude werde dagegen nicht verändert, versicherte Sauer. Lediglich die Fassade werde saniert und auch im Inneren sei versucht worden, das Raumprogramm der vorhandenen Substanz anzupassen. Das Architekturbüro habe mit denkmalgeschützten Gebäuden Erfahrung und realisiere gerade ein solches Projekt am Hindenburgdamm in Berlin.

Das neunköpfige Preisgericht unter Leitung von Heinz Nagler aus Cottbus ermittelte vergangenen Donnerstag die Preisträger des Wettbewerbs. Das Preisgericht wurde dabei von fünf Sachverständigen, darunter Experten des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege, der Landesstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken in Brandenburg und des zukünftigen Mitnutzers, der Stephanus-Stiftung, unterstützt. Neben den Fachpreisrichtern, alle Architekten, gehörten der Jury Bürgermeister Ralf Lehmann, Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann und Bibliotheksleiterin Dolores Swiderek an.

"Gestaltungsentwurf und Neuartigkeit der Fassade haben uns schnell überzeugt", berichtete der Bürgermeister. Natürlich müssten die Baukosten überprüft werden. Lehmann kündigte an, dass alle Entwürfe am 16. Oktober in einer Ausstellung gezeigt werden. Ort und Uhrzeit stehen noch nicht fest.

Von den in einem europaweit ausgeschriebenen Vergabe-Verfahren ausgewählten 15 von der Stadt Bad Freienwalde vorab gesetzten Wettbewerbsteilnehmern haben zehn Arbeiten eingereicht, erläuterte Jan Oehler von der DSK Deutsche Stadt-und Grundstücksentwicklungs GmbH. Sie ist Sanierungsträger der Stadt und begleitet das Verfahren. Alle zehn Wettbewerbsarbeiten erfüllten die Anforderungen der Auslobung. Die mit der Vorprüfung der Wettbewerbsarbeiten beauftragte DSK habe dem Preisgericht deshalb empfohlen, alle Wettbewerbsarbeiten zuzulassen, so Oehler. Dieser Empfehlung folgte das Preisgericht. Nach zwei Wertungsrunden des Preisgerichtes kamen vier Wettbewerbsarbeiten in die engere Wahl. Das Preisgericht entschied einstimmig, drei Preise und eine Anerkennung zu vergeben.

Bis zuletzt wussten die Preisrichter nicht, wer die Wettbewerbsarbeiten eingereicht hatte. Die Unterlagen waren mit Kennziffern versehen, die während des Verfahrens noch mal verändert wurden. "Damit sollte absolut ausgeschlossen werden, dass nach Nase entschieden wird", sagte Jan Oehler.

In das Gebäude sollen Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und die Stephanus-Stiftung mit dem Familienentlastenden Dienst (FED), betreutes Wohnen und Verhinderungspflege einziehen. Manche Räume beanspruchen Bibliothek und Stephanus-Stiftung gleichzeitig. Diese Überschneidung müsste überprüft und in weiteren Verhandlungen ausgeräumt werden, sagte Jan Oehler.