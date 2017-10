Chöre sammeln für Sauer-Orgel

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Beim Benefizkonzert des Männerchors Harmonie Erkner und des Polizeichors Berlin am Sonntagnachmittag in der St.-Bonifatius-Kirche sind 315,50 Euro Spenden für die Sanierung des Spieltisches der Sauer-Orgel zusammengekommen. Das teilte Pfarrgemeinderat Reinhard Peschke mit. Vor 20 Jahren wurde diese Orgel grundsaniert und erweitert, so dass sie seither zu den größten Orgeln in katholischen Kirchen im Berliner Raum zählt. Die Überholung des Spieltischs wurde damals aus Kostengründen verschoben. Jetzt stehen dringende Reparaturarbeiten an.