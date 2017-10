Zusatz-Verkehr stärkt VBBr

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Unter dem ehrgeizigen Motto "Kontinuierlich besser für unsere Fahrgäste" hat der am 1. Oktober 2015 in die VBBr als Geschäftsführer eingestiegene Jörg Vogler seinen Wirtschaftsplan 2018 vorgestellt. Einschließlich Planungen zur Entwicklung des Unternehmens. Die großen Zahlen steuert Bürgermeister Steffen Scheller bei, da sich die Stadt den öffentlichen Personennahverkehr in den Jahren 2017 bis 2021 20 Mio. Euro kosten lässt. Plus 16 Mio. Euro von Land und Bund. Was in Summe viel klingt, bedeute in der Konsequenz einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld. "Potsdam betreibt den ÖPNV sexy. Wir betreiben ihn sparsam", vergleicht Vogeler. Der Jahresfehlbetrag, also die Differenz zwischen tatsächlichen Ausgaben und den Einnahmen durch Fahrkartenverkäufe, liegt seit zehn Jahren zwischen 4,3 und 4,6 Mio. Euro, wird allerdings 2018 auf 4,9 und 2019 auf 5,2 Mio. Euro klettern. Ein Großteil liege in Tarifsteigerungen begründet, allerdings sorgt auch der "Z-Verkehr" für Mehrkosten. Und für mehr Fahrgäste! "Die Zusatzfahrten sind ein Riesenerfolg", schätzt Jörg Vogler nach der am 6. Juni 2017 auf Stadtverordnetenbeschluss begonnenen Testphase ein. 250.000 Euro lässt sich's die Stadt zusätzlich kosten. Der Zusatzverkehr soll durch Taktverdichtung vor allem in den Abendstunden bis 21 Uhr die Stadt belebter und erlebbarer machen und Verkäufern, Sportlern, Ehrenämtlern, ..., Pendlern das Heimkommen erleichtern. "Ziel war auch, den ÖPNV insgesamter interessanter und attraktiver zu machen", so Vogeler. Das Mehr an Flexibilität könnte zu einem häufigeren Verzicht aufs Auto führen. Die Idee trägt Früchte. In den ersten drei Monaten waren fünf Prozent mehr Fahrgäste in der Stadt unterwegs. Bei 2,5 Prozent höherem finanziellem Aufwand. Vogeler und der Aufsichtsrat empfehlen folglich eine Fortführung des Projekts. Der Wirtschaftsausschuss befasst sich am 16. Oktober mit dem Thema.