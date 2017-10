"Sparkassen-Schild muss weg"

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Das Schild der Sparkasse Oder-Spree an dem neuen 17,5 Meter hohen Gildebaum soll abgenommen werden. Denn Bürgermeister Detlef Meine hält es für unerlaubte Werbung. Das Geldinstitut hatte das Projekt finanziell unterstützt. Im Hauptausschuss soll am 10. Oktober darüber beraten werden.

Heute feiert die Firma Ulrich Zimmer ihr 50-jähriges Bestehen. Geplant ist eine große Jubiläumsveranstaltung im Haus Katharinensee. Dazu wird auch Hendrik Fischer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, erwartet. Denn Ulrich Zimmer ist ein im brandenburgischen Wirtschaftsleben bekannter Mann, der gelernte Maschinenbauer engagiert sich im Vorstand der Handwerkskammer, ist Stadtverordneter und wurde 2014 vom Land Brandenburg mit einem Zukunftspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und sein jüngstes Projekt ist der Gildebaum, Ulrich Zimmer ist dabei Initiator und Schirmherr.

Der 73-Jährige kann heute Glückwünsche und Präsente entgegennehmen; doch nicht jeder, der einen Blumenstrauß überreichen wird, hat dabei ausschließlich freundliche Gedanken.

Ulrich Zimmer hat sich monatelang mit großem Elan für diesen Gildebaum eingesetzt, dieser besteht aus einem 17,5 Meter langen Lärchenstamm mit 24 Zunft- und zwölf Vereinszeichen sowie dem Wappen der Stadt Müllrose oben auf der Spitze und einen Schild der Handwerkskammer Frankfurt am Stamm. Es ist übrigens Brandenburgs größter Gildebaum. Und das Müllroser Exemplar zeichnet noch eine Besonderheit aus: Man wollte nicht nur die Gewerke einbinden, sondern auch wichtige Müllroser Institutionen. Daher finden sich auf den Querstangen auch die Zeichen der Müllroser Schule, der Feuerwehr, verschiedener Vereine - und eben auch das der Sparkasse.

Der Gildebaum, Träger ist der Tourismus-Marketingverein Schlaubetal, ist das Ergebnis eines beeindruckenden Einsatzes vieler Unternehmen: Der eine Betrieb stellte einen Lastwagen kostenlos zur Verfügung, der andere einen Kran. Eine Baufirma kümmerte sich um Erdarbeiten und die Errichtung der Hülse, in der der Stamm eingeführt wurde. Eine Zimmerei übernahm die Bearbeitung des Baumstammes, ein Metallbetrieb baute die Wappen an. All dies ohne Rechnung, zu bezahlen waren aber Materialkosten in Höhe von 33 000 Euro. Viele Firmen und auch Familien spendeten Geld, um diese Summe aufzubringen - unter anderem das Land Brandenburg, die Sparkasse Oder-Spree und die Handwerkskammer. Der Wert der von den Firmen erbrachten kostenlosen Leistungen wird auf rund 32000 Euro veranschlagt, sodass man auf einen Gesamtbetrag von etwa 65 000 Euro kommt.

Von Anfang an standen allerdings einige Müllroser Kommunalpolitiker dem Vorhaben teils skeptisch, teils ablehnend gegenüber. Umgekehrt wurde das Projekt von Partnern außerhalb des Schlaubetals sehr wohl unterstützt, so hat auch die Stadt Frankfurt (Oder) für den Müllroser Gildebaum 1000 Euro gespendet. Daher nahmen an der Einweihungsfeier für das Frankfurter Amt für Wirtschaftsförderung Frank Frisch und Mario Quast teil. Die Oderstadt engagiere sich dort mit dieser Spende, so erklärten sie, da es schon jetzt eine rege Zusammenarbeit beispielsweise im Bereich der betrieblichen Ausbildung zwischen beiden Städten gebe und Frankfurter Schulabgänger seit Jahren am Tag des offenen Unternehmens in Müllrose teilnähmen. Die Müllroser Befürworter des Gildebaums berichteten, dass die Unterstützung durch ihre eigene Kommune sehr begrenzt gewesen sei.

Nun will sich der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 10. Oktober um 18 Uhr im Rathaus mit dem Vorzeige-Projekt beschäftigen. Auf der Tagesordnung findet man den harmlos klingenden Titel "Beratung über die Beschilderung des Gildebaums". Dabei wird es inhaltlich um die Abnahme des Schildes der Sparkasse gehen, bestätigte dazu Amtsdirektor Matthias Vogel auf Anfrage. Die Kritik entzünde sich daran, dass dieses Emaille-Wappen mitten unter den Emblemen der Vereine angebracht worden sei. Nun müsse man im Hauptausschuss die Argumente vortragen, diese bedenken und dann eine Entscheidung treffen. "Ich bin überzeugt, dass wir eine einvernehmliche Lösung finden werden", versicherte er. Allerdings fordert die eine Seite, dass das Schild runter kommt, die andere will es dran lassen - wie soll da ein Kompromiss möglich sein?

Bürgermeister Detlef Meine sagte dazu, dass es hier keinen Spielraum gebe, denn es gehe um die Einhaltung der Gesetze. "Das Schild ist unerlaubte Werbung, es muss runter", fordert er. Auch die im Schlaubetal diskutierte Kompromiss-Variante, das Emblem aus dem Bereich der Vereine abzunehmen und es neutral am Stamm zu befestigen, lehnt er ab. Er wolle es weder an der einen noch an der anderen Stelle haben, es müsse vielmehr komplett verschwinden. Es sei auch nicht so, dass man jetzt im Hauptausschuss das Thema berate und Wochen später in der Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung treffen wolle: "Nein, es wird keinen Beschluss dazu geben - weder im Hauptausschuss noch in der Stadtverordnetenversammlung", argumentierte er, denn der Hauptausschuss werde am 10. Oktober schlicht feststellen, dass dies unerlaubte Werbung sei und bereits am Morgen danach würden Mitarbeiter des Amtes das Kunstwerk abbauen.

Die Sparkasse Oder-Spree, die mit einer Geschäftsstelle in Müllrose vertreten ist, hat den Gildebaum mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. "Eine Tradition, die verpflichtet", so das bei der festlichen Einweihung anwesende Vorstandsmitglied der Sparkasse, Harald Schmidt. "Wir freuen uns zudem, dass alle Gewerke einen Beitrag geleistet haben und bedanken uns bei Ulrich Zimmer für seine Initiative", ergänzte Harald Schmidt, der diese Beteiligung auch als Beitrag zur Stärkung der Region versteht.

In Schlaubetal fürchten nun einige Handwerker eine Kettenreaktion: Erst wird das Schild abgeschraubt, dann fordert möglicherweise die Sparkasse ihr Geld zurück. Die Sparkasse teilte dazu am Montag auf die Frage, wie sie sich in diesem Szenario verhalten werde, mit, dass man an diesem Brückentag keine Stellungnahme abgeben möchte. Das Geldinstitut vertraue aber auf die abgeschlossene Sponsoring-Vereinbarung, die müsse "beiderseits" eingehalten werden.

Auf der heutigen Jubiläums-Feier bei der Firma Ulrich Zimmer könnte es also einige knisternde Dialoge geben.