Zwei Jubiläen mit Orgelkonzert gefeiert

Sauen (MOZ) Ein 200-jähriger Geburtstag würde mit diesem Festkonzert gefeiert, verkündete Karen Leppin am Sonntag verschmitzt den Besuchern, welche die kleine Sauener Kirche fast völlig füllten. Die Organisatorin der Musikveranstaltungen hier löste das Rätsel: Es handelte sich um den 80. Geburtstag des Saueners Reinhard Schliepe genau an eben jenem Tag. Dieser hatte sich von seiner Nichte, der Sopranistin Andrea Grothe aus Königstein in der Sächsischen Schweiz und deren Ehemann, dem Kantor Eckhard Pätzold eine Würdigung der Wilhelm-Sauer-Orgel gewünscht, die im Frühjahr 120 Jahre alt geworden war. "Es ist also ein Wunschkonzert", lächelte Karen Leppin.