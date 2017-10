Mehr Deutsche - weniger Märker

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Gegen alle Erwartungen schrumpft die Einwohnerzahl Deutschlands wohl auch in Zukunft nicht. Vor allem Berlin und Hamburg werden einer Studie zufolge weiter sehr stark wachsen. Anders sieht es allerdings in Brandenburg und dem Rest Ostdeutschlands aus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1609070/

Die Bevölkerung Deutschlands wird bis zum Jahr 2035 um eine Million auf mehr als 83 Millionen Menschen anwachsen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. "Als Folge der Rekordzuwanderung von 2015 und der vorausberechneten hohen Migration für die Folgejahre bleibt der lange Zeit erwartete Bevölkerungsrückgang in Deutschland aus", heißt es. Begünstigend wirke sich der Anstieg der Geburtenrate, vor allem bei ausländischen Frauen, aus. "Diese Entwicklungen führen zu einer neuen demographischen Ausgangslage und Perspektive."

Räumlich verteilt sich diese Entwicklung jedoch sehr unterschiedlich. Während auf der einen Seite vor allem Metropolen wie Hamburg (+9,1 Prozent) und Berlin (+14,5 Prozent) weiter wachsen - die Hauptstadt soll 2035 vier Millionen Einwohner zählen -, erwartet die Studie für die ostdeutschen Bundesländer einen anhaltenden Bevölkerungsrückgang. So wird Brandenburg der Prognose nach bis 2035 4,4 Prozent weniger Einwohner als noch 2015 haben. Das wäre ein Rückgang um 100 000 auf dann etwa 2,37 Millionen Menschen. Noch stärker als in Brandenburg soll die Bevölkerung in Ländern wie Sachsen-Anhalt (-10,6), Thüringen (-10,2), im Saarland (-6,8) und in Mecklenburg-Vorpommern (-4,8) schrumpfen.

Zugleich werde sich die Altersverteilung in Brandenburg ändern: Der Anteil der Einwohner im Alter bis 67 Jahren werde im Vergleich zu 2015 zurückgehen, während es anteilig mehr ältere Menschen geben wird.

Grund für den negativen Trend in Ostdeutschland ist der Bevölkerungsverlust in den beiden Jahrzehnten nach der Wende. So verlieren die Länder zwar bei Weitem nicht mehr so viele Einwohner wie in diesen Jahren. Allerdings sei die demografische Ausgangslage durch die Abwanderung von vor allem jungen Menschen in den 1990er- oder 2000er-Jahren derart schlecht, "dass die hohen Werte der Nettomigration nicht für eine Trendwende hin zu einer positiveren Bevölkerungsentwicklung ausreichen".

Hinzu kommt, dass innerhalb der ostdeutschen Bundesländer immer mehr Menschen in Großstädte ziehen. Daraus resultiert eine für die Fläche zahlenmäßig negative Binnenwanderung. Außer Berlin benennt die Studie hier vor allem Leipzig, das sich als "ausgesprochen attraktiver Standort vor allem für junge Menschen" etabliert habe und inzwischen die zehntgrößte Stadt Deutschlands geworden ist.