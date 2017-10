Wahlbeteiligung ist mitentscheidend

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 8. Oktober ist Bürgermeister-Stichwahl in Eisenhüttenstadt. Aufgrund des Ergebnisses der Wahl vom 24. September treten Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Die Linke) sowie Herausforderer Frank Balzer (SPD) an. Die Stichwahl ist gesetzlich vorgeschrieben, weil keiner von beiden beim ersten Urnengang, bei dem auch noch Einzelkandidat Thomas Rein auf dem Stimmzettel stand, mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht hatte. Balzer war Sieger mit 6814 Stimmen (47,7 Prozent) vor Dagmar Püschel, die von 4676 Eisenhüttenstädtern gewählt wurde (32,7 Prozent) und Thomas Rein, der 19,6 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,1 Prozent.