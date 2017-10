"Ich habe gemerkt, dass ich das brauche"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Anfang war "Schneemann Snowy" nur eine Idee. Mittlerweile ist er aus Eisenhüttenstadt und Umgebung nicht mehr wegzudenken, hat massenhaft Fans. Die MOZ stellt in den kommenden Wochen die gesamte Crew vor, die das Musical leben lässt - heute Sabine Kalisch.

"Ich bin nun schon das vierte Mal bei "Snowy' dabei", erzählt die 50-Jährige aus Eisenhüttenstadt, die kein ganz unbekanntes Gesicht in der Stahlstadt ist. Zumindest Kunden der Drogeriekette Rossmann dürfte Sabine Kalisch durchaus vertraut sein. Im vergangenen Jahr habe sie aufgrund ihres runden Geburtstags pausiert, was das Musical betrifft. "Da wollte ich eine große Sause machen", sagt sie. Und das hätte sich nicht mit den vielen Proben vereinbaren lassen. "Aber dann habe ich gemerkt, dass ich das alles wieder brauche." Nicht nur weil das Ensemble jedes Jahr zu einer großen Familie wird.

"Das ist eine große Herausforderung - auch für den Kopf. Und ich habe einfach sehr viel Freude daran, auf der Bühne in andere Rollen zu schlüpfen und zu singen", betont Sabine Kahlisch. Diese Freude sieht ihr auch jeder bei den Proben in der Weinert-Grundschule an. Mit vollem Einsatz werden Szenen geprobt, Mimik und Gestik sowie die richtigen Bewegungen trainiert. Selbst als Improvisation gefragt ist und man auch mal zur Lachnummer für die anderen wird, gibt sie alles. Was sofort auffällt: Sabine Kalisch kann über sich selbst lachen, geht aber auch mit dem gebührenden Ernst an die Sache heran, damit im Dezember bei den Vorstellungen ja alles klappt.

"Ich mag es einfach, andere glücklich zu machen. Und was gibt es Schöneres als Kindern Freude zu bereiten? Das ist doch das schönste Geschenk zu Weihnachten", betont sie. Während die Eisenhüttenstädterin in den Vorjahren bereits Frau Holle und eine Schwiegermutter spielte, sind es diesmal die Rollen von Adele und Medusa.

Die kommenden Wochenenden bedeuten für sie und die anderen noch viel Arbeit. Aber bereits am 9. Dezember bei der Premiere dürfte es mit dem Applaus den gebührenden Lohn für all die Proben geben.