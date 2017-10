Feinste Buchen-Holzkohle verkauft

artikel-ansicht/dg/0/

Erntedank der anderen Art: Die Köhler und Kienweiber aus Groß Lindow feierten am Einheitstag mit hunderten Gästen ihr 10. Köhlerfest in Groß Lindow. Zu den Attraktionen gehörten auch alte Technik und altes Handwerk sowie der Auftritt eines Falkners. © Jörg hanisch

Traditionell beginnt das Köhlerfest seit zehn Jahren mit dem Einmarsch der Kienbuben, Kienweiber, oder anders gesagt, der Köhler mit ihrem Gefolge. Nach schwerer Arbeit beim Aufbau und der Überwachung der Meiler, leider nicht vor Ort, sondern an der Ragower Mühle, konnten in diesem Jahr rund eine Tonne feinster Buchen-Holzkohle gewonnen werden, die die rund 40 Mitglieder des Kienstubbenvereines Groß Lindow beim Fest auf dem Köhlerplatz an den Mann oder die Frau bringen wollten. Abgepackt in handlichen Vier- oder Zehn-Kilo-Säcken ging diese, wie "warme Semmeln" weg. Das Besondere dabei war das Selberfüllen der Kohlesäcke. "Besonderen Spaß macht das den Kindern", meinte Oliver Kühne vom gastgebenden Verein, der dem kleinen Gabor aus Bomsdorf beim Befüllen der Säcke half. Schwarze Nasen oder Kohlestaub auf der Kleidung wurden da auch von den Eltern toleriert. Der Spaßfaktor, war das, was den Tag ausmachte. So beim Zirkus Kunterbunt, in dem die Kita-Kinder aus Groß Lindow auftraten und mit riesigem Applaus belohnt wurden. Oder beim aktiven Mitmachen bei alten Handwerkstechniken, wie beim Drechseln auf einer Wippdrechselmaschine, eineNachfolgerin der "Fitzelbank". "Die hier vorgeführte Technik ist rund 800 Jahre alt und war bis vor rund 150 Jahren in Betrieb", erzählt Lothar Werner aus Eisenhüttenstadt. Als ehemaliger Instandhaltungstechniker im EKO hatte es ihm das alte Handwerk angetan. "Und uns hat er gleich mit angesteckt", warf Sohn Holger lachend ein, der gerade mit zwei Mädchen Drehkreisel produzierte, die Mutter Heidje-Gisela zum Ausprobieren bereit hielt. Auch in der Stellmacherei der Familie Roggan und an vielen anderen Ständen herrschte Hochbetrieb.

Einen besonderen Auflauf gibt es jedoch dort, wo früher einmal ein Hafenbecken war. Dort erregten ein Steinadler und ein Falke das Interesse der Festbesucher. Falkner Gernot During aus Guben freute sich über die Fragen nach seinem Gewerbe, erklärte die Aufzucht der Tiere, den Zweck der Haltung und hielt immer einen zweiten Falknerhandschuh bereit. Erst zaghaft, dann immer schneller kamen die Fragen: "Darf ich auch mal den Adler halten?" Trotz seines noch jugendlichen Alters schien sich der Vogel seiner Bedeutung bewusst zu sein. Er prüfte seine Träger mit geschulten Adleraugen und ließ sich bei Gefallen auch mal streicheln. Fotoschootings mit ausgebreiteten Schwingen gab es aber nur auf ein Zeichen von Gernot During, der sich seit seinem 16. Lebensjahr dieser Tätigkeit verschrieben hat und das ganze zum Beruf machte. Während selbst den großen Besuchern der rund 3,5 Kilogramm schwere Raubvogel nach kurzer Zeit auf dem Arm zu schwer wurde, hatten sich die Kinder mit dem kleinen Falken angefreundet. Es war ganz einfach nur faszinierend, den "Königen der Lüfte" so nah zu kommen. "Das lässt sich kaum beschreiben, das muss man erlebt haben", schwärmte Heiko Heinrich aus Groß Lindow, der das Köhlerfest außergewöhnlich gut fand und mit dieser Meinung nicht allein war.

Auch für Bürgermeister Björn Brinkmann ist der Kienstubbenverein nicht aus dem gesellschaftlichen Leben wegzudenken. "Die Weitergabe von Traditionen, von alten Handwerkstechniken und von gelebter Geschichte sind ganz wichtig und wir sind froh, dass heute auch die Kinder hier sind", bemerkt er fast nebenbei und pflichtet damit Dietmar Otto bei, der genau das wieder in Groß Lindow sehen möchte. Zum Beispiel auch die aktive Köhlerei. Er selbst war mit bei den "Köhler-Schulungen" im Harz und ist auch beim Treffen der europäischen Köhler in diesem Jahr in Paris mit dabei gewesen, an dem immerhin Kollegen aus 13 Nationen teilnahmen. Aber auch geschichtliche Themen, wie Tafeln über den ehemaligen Hafen an der Stelle, wo heute der Köhlerplatz ist und eine bessere touristische Erschließung stehen auf dem Plan, auch hinsichtlich des 350. Geburtstages des Friedrich-Wilhelm-Kanals im kommenden Jahr.