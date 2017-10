NSU-Prozess soll weitergehen

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Nach mehreren Befangenheitsanträgen soll der NSU-Prozess am Mittwoch (09.30 Uhr) weitergehen. Das Oberlandesgericht (OLG) München muss allerdings über noch ausstehende Befangenheitsanträge entscheiden. Eine weitere Verzögerung könnte das Verfahren in Gefahr bringen. Nach der gesetzlichen Regel muss die Verhandlung in dieser Woche weitergehen. Ansonsten wäre die vorgeschriebene Unterbrechungsfrist überschritten.