"Andere sammeln Briefmarken, wir sammeln Oldtimer"

Fürstenwalde (MOZ) Alte Fahrzeuge und Maschinen sind gefragter denn je. Zu diesem Schluss konnte kommen, wer am Dienstag beim Herbstfest des Oldtimerclubs "Die Legende" vorbeischaute. Vereinschef Reinhard Peuker schätzte die Besucherzahl schon am frühen Nachmittag auf 500 bis 600. "Das ist sehr gut", sagte er.

Seit vier Jahren veranstaltet die Legende ihren Saisonausklang am 3. Oktober. "Das Datum bietet sich an. Fast alle haben frei und wir können nochmal unsere Schätzchen zeigen, bevor sie weggeschlossen werden", sagte Peuker. Und von diesen Schätzchen gibt es einige. Seit 2005 hat der Club seinen Sitz mit Oldtimer-Sammlung Am Bahndamm, und ihn dort Schritt für Schritt erweitert. Die Ausstellungsfläche ist inzwischen fast 3000 Quadratmeter groß. In einer Halle, die in vier Bereiche unterteilt ist, ist nicht nur die Alters- und Ehrenabteilung der Fürstenwalder Feuerwehr mit neun Fahrzeugen, davon fünf Leihgaben, zu Hause, sondern auch alles andere, was zu DDR-Zeiten in Mode war und sich heute Oldtimer nennt. Nutzfahrzeuge wie Tatra und Garant, Landwirtschaftstechnik und Autos wie ein Wolga M24, der einst dem Direktor des Tierparks Berlin Friedrichsfelde, Prof. Heinrich Dathe, als Dienstfahrzeug diente - ausgestattet mit Telefon. Es gibt aber auch Dinosaurier der Rundfunktechnik sowie allerlei Gebrauchsgegenstände aus dem Haushalt zu sehen: Gläser, Vasen, Näh- und Kaffeemaschinen. "Das ist für die Frauen, die sich oft doch nicht so für die Fahrzeuge interessieren", sagte Peuker, während sein Stellvertreter Andreas Kunath eine Besuchergruppe durch die Halle führte.

Mehr als 40 der 60 Mitglieder waren auf den Beinen, um den Besuchern einen schönen Tag zu bieten. Darunter Achim Poguntke, der im Hintergrund für die Elektrik und Installationen zuständig war sowie diverse Helfer, die an der Gulaschkanone standen oder Fahrzeugtechnik vorführten. Zu letzteren zählte auch Siegfried Tesch. Mit einem Lkw, Typ Robur, Baujahr 1970, lenkte er Besucher in fünf Minuten-Safaris über das hügelige Gelände. An Bord konnte er auch Christian Ziehm aus Berkenbrück und dessen fünfjährigen Sohn Richard begrüßen, die viel Spaß hatten. Er selbst interessiere sich sehr für Oldtimer und der Tag sei eine gute Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, sagte Christian Ziehm. "Die Legende ist eine Institution bei den Fürstenwaldern und bei vielen aus der Umgebung."

Den Weg zum Herbstfest hatten auch die Oldtimerfreunde aus Alt Golm gefunden, die je zwei Barkasse, Robur und Ural ausstellten. "Andere sammeln Briefmarken, wir sammeln Oldtimer. Und wir lieben es, sie zu zeigen", erklärte Freunde-Sprecher Dietmar Forche die dahinter stehende Motivation.