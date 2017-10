Artgerechte Haltung und viel Liebe

artikel-ansicht/dg/0/

Streicheleinheiten für Stella: Tierpflegerin Patricia Lohrber (links) begrüßt die kleine Mischlingshündin von Margarete Deuter. Der Vierbeiner verbringt einige Tage in der Pension des Fürstenwalder Tierheims, während Frauchen Urlaub in Bayern macht. © MOZ/Bettina Winkler

Kraftvoll stürmt Billy voran, schnuppert am Boden und hebt kurz sein Bein an der Hecke. Tierpfleger Andrey Sememov kann den stattlichen Rüden, der seit einigen Tagen im Fürstenwalder Tierheim lebt, kaum halten. Der etwa zwei Jahre alte Mischling wurde freilaufend am Ortsausgang Falkenberg bei Tauche gefunden - von seinem Besitzer fehlt jede Spur. Das Schicksal von Billy ist kein Einzelfall. Er ist der 67. Hund in diesem Jahr, den das Fürstenwalder Tierheim an der Berkenbrücker Chaussee beherbergt. Hinzu kommen 78 Katzen. Billy hat einen eigenwilligen Charakter, mag seine Artgenossen nicht. Seine neuen Besitzer sollten Hundeerfahrung und ein großes Grundstück haben. "Dass unbequeme Hunde ausgesetzt werden, kommt leider häufig vor", sagt Vize-Chefin Christine Matzke. Während ihrer langjährigen Tätigkeit zum Wohl der Tiere hat sie schon einiges erlebt. Deshalb hat für Christine Matzke der weltweite Tierschutztag - der 1925 ins Leben gerufen wurde - eine ganz eigene Bedeutung.

Der internationale Aktionstag soll unter anderem auf das Leid der Tiere aufmerksam machen, welches durch den Menschen verursacht wird. Gerade Haustiere sind von "ihrem" Menschen in vielerlei Hinsicht abhängig. Der Besitzer ist für die artgerechte Haltung, Pflege, Ernährung und liebevolle Zuwendung verantwortlich. Nicht immer stellt sich der Zweibeiner dieser Aufgabe, so dass immer mehr Hunde und Katzen im Tierheim landen.

"Ich finde solch einen Aktionstag wichtig", sagt auch Tierpflegerin Patricia Lohrber. Für die junge Frau ist ein Leben ohne ihre Haustiere - zwei Hunde und zwei Bartagame - nicht vorstellbar. "Ich habe sie gern. Sie geben mir viel mehr zurück als Menschen", begründet Patricia Lohrber. Auch Margarete Deuter möchte ihre Hündin Stella nicht mehr missen. "Gerade für ältere Leute sind Haustiere wichtig. Sie strukturieren den Tagesablauf und verscheuchen die Einsamkeit", sagt die 69-Jährige. Und fährt die Trebuserin in den Urlaub nach Bayern, weiß sie ihren vierbeinigen Schützling in der Tierpension in guten Händen. "Dann macht Stella auch mal Ferien", sagt sie schmunzelnd.