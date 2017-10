Zaun und Schild aufgestellt

Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) Während ein Fürstenwalder Malerbetrieb dem alten Gebäudeteil der Spreenhagener Feuerwache eine neue Außenhaut verpasste, haben die Feuerwehrleute am Wochenende Hand angelegt, um das Umfeld etwas schöner zu gestalten.

Am Sonnabendvormittag wurde mit dem Bau eines Holzzaunes begonnen. Dafür wurden von der Rinde befreite, unbehandelte Pfähle in die Erde gesetzt und diese durch alte Schläuche samt Kupplungen miteinander verbunden. Die Absperrung ist so konstruiert, dass der Zaun geöffnet werden kann, falls die Durchfahrt hinter das Feuerwehrgebäude notwendig ist.

Außerdem wurde beim Schutzpatron der Wehr, dem hölzernen Drachen Griesu ein Schild aufgestellt, das den Schriftzug Feuer- und Rettungswache trägt.