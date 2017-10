Uwe Feiler: "Die Debatten werden härter"

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Der Schock nach den ersten Wahlergebnissen stand am 24. September auch in Oberhavel vielen ins Gesicht geschrieben. Doch trotz hoher Verluste der Regierungsparteien und dem zweistelligen Einzug der AfD in den Bundestag vertritt der CDU-Mann Uwe Feiler erneut den Oberhavel-Wahlkreis in Berlin. Redakteur Burkhard Keeve sprach mit ihm.

Herr Feiler, zehn Tage nach der Wahl und Ihren Wiedereinzug in den Bundestag sind die ersten Schockwellen über das Ergebnis abgeklungen. Jetzt steigt die Spannung, was die Regierungsbildung angeht. Doch Sie haben schon am Wahlabend, kurz nach 18 Uhr gesagt: "Jetzt kommt Jamaika!" Was bedeutet Jamaika für Sie?

Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: entweder Jamaika oder die Neuauflage der Groko. Die SPD will aber in die Opposition, also wird nicht viel mehr übrigbleiben, als Jamaika zu versuchen. Es ist jetzt wichtig, dass nicht jeder auf seiner Position beharrt, sondern offen in die Gespräche geht. Dann bin ich zuversichtlich, dass da auch etwas Vernünftiges bei herauskommt.

Mit viel Vernunft haben die Auftritte von Lindner, Özdemir und Co. im Moment wenig zu tun. Manchmal scheint es, die Liberalen und die Grünen wollen gar nicht mitregieren. Wie sehen Sie das?

Das sind Muskelspielchen. Jeder bringt sich erst einmal in Stellung.

Und bei Ihnen?

Wir haben jetzt in einer ersten Fraktionssitzung von CDU und CSU beschlossen, gemeinsame Positionen zu erarbeiten, mit denen wir in die Sondierungsgespräche gehen wollen. Das soll in den nächsten Tagen geschehen. Die Gespräche mit den Grünen und der FDP werden aber vermutlich erst nach der Niedersachsenwahl am 15. Oktober losgehen.

Der neue Bundestag wird sehr groß. Er ist mit 709 Abgeordneten der größte der Geschichte. Ist schon klar, wo Sie sitzen werden. Neben der AfD?

Für die Sitzverteilung ist der Ältestenrat zuständig. Normalerweise müsste es so sein, dass wenn man vom Platz des Bundestagspräsidenten aus schaut, die AfD rechts außen ist. Da würden sie allerdings direkt an der Regierungsbank sitzen. Das trifft auf wenig Gegenliebe. Und die FDP möchte nicht neben der AfD sitzen. Tja. Aber das sind Kleinigkeiten. Dafür wird es eine Lösung geben. Doch die Stimmung im Bundestag wird sich durch die AfD sicher verändern.

Was wird anders sein?

Ich glaube, die Auseinandersetzungen, die Debatten werden härter. Das hat man überall dort gesehen, wo die AfD in den Landesparlamenten sitzt. Da stimmte nicht immer die Wortwahl. Eine große Rolle beim Stimmungsbild kommt dabei dem Bundestagspräsidenten zu.

Ist Wolfgang Schäuble Ihrer Ansicht nach der richtige Mann auf dem Posten?

Auf alle Fälle.

Bundestag ist das eine, Brandenburg das andere. Hier hat die AfD nach der CDU die meisten Stimmen eingefahren. Ändert sich dadurch etwas bei Ihrer Arbeit als Bundestagsabgeordneter für Oberhavel?

Es ist wichtig, die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger auf- und ernst zu nehmen. Das habe ich in den vergangenen vier Jahren aber auch schon gemacht. Ich habe mich nicht im Elfenbeinturm in Berlin versteckt. Ich war viel unterwegs und werde es auch weiterhin sein, um die Nähe und die Gespräche mit den Menschen suchen.

Die AfD ist besonders in Osten stark. Sind die Populisten also eher ein ostdeutsches Problem?

Nein, das ist ein gesamtdeutsches Problem. Die Frage ist doch: Wie geht man damit um, und was haben wir verkehrt gemacht, dass es so viele Protestwähler gibt? Die müssen wir zurückgewinnen.

Diesen Satz hört man so oft, dass er sich schon fast hohl anhört: Wir müssen die Wähler zurückgewinnen. Wie aber soll das geschehen? Gibt es so etwas wie einen politischen Leitfaden bei der CDU?

Das ist jedem Abgeordneten selbst überlassen, wie er damit in seinem Wahlkreis umgeht. Sucht er die Nähe zu den Menschen oder kapselt er sich ab? Es gibt ja den schönen Spruch: Dafür ist der Bund zuständig. Das halte ich nicht so. Ich sage immer: Ich bin dafür zuständig, ob es nun um eine kommunale Sache geht, eine Bundesangelegenheit oder eine europäische Sache - ich bin dafür zuständig! Und wenn ich nicht zuständig bin, dann hole ich mir jemanden an den Tisch, der zuständig ist und versuche etwas zu vermitteln und nach Lösungen zu suchen.

Aber noch einmal - gerade mit Blick auf den Tag der Deutschen Einheit: Es ist nicht richtig, immer nur auf die Ostdeutschen zu zeigen. Vor allem, wenn ich dann so Sprüche höre wie: "Denen haben wir so geholfen und dann so ein Wahlergebnis." Solche Sprüche sind doch völlig verkehrt. Die führen sich nicht zur Einheit - im Gegenteil - sie tragen zur Spaltung bei.

Was muss geschehen?

Zuhören ist wichtig und die Sorgen aufnehmen. Außerdem müssen wir Gesetzesbeschlüsse, wie etwa zur Flüchtlingspolitik auch umsetzen, sonst verlieren die Bürger das Vertrauen in Politik. Oder das Thema Bildung. Auch wenn das Ländersache ist. Aber wenn in Brandenburg viele Lehrer fehlen und Unterricht ausfällt, dann muss das Problem zusammen angegangen werden, weil es den Menschen völlig wurscht ist, wer dafür zuständig ist. Sie wollen, dass es funktioniert.

Kommen wir zu einem anderen Thema: Ehe für alle. Sie hatten dagegen gestimmt. Was denken Sie, wenn Sie jetzt die glücklichen Gesichter der Frischvermählten sehen?

Ich freue mich für die Leute, die jetzt heiraten. Aber das ist für mich auch nicht der entscheidende Punkt. Laut unserem Grundgesetz ist die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Ich halte aber das Verfahren, dass zur Ehe für alle führte, in dem nur das Bürgerliche Gesetzbuch geändert wurde, für falsch. Man hätte in meinen Augen eine Grundgesetzänderung durchführen müssen. Deshalb habe ich dagegen gestimmt.

In Oberhavel ist nach der Wahl vor der Wahl. Hier sind noch drei Bürgermeister zu wählen. Wen empfehlen Sie?

In Glienicke habe ich sehr gut mit Hans Günther Oberlack (FDP) zusammengearbeitet und würde es auch gerne weiterhin tun, genauso wie mit Ines Hübner (SPD) in Velten. In Oranienburg unterstütze ich Parteifreundin Kerstin Kausche.