Wer Arzt werden will, muss warten können

Christian Rath

Karlsruhe (MOZ) Ist es zumutbar, wenn Abiturienten länger auf einen Medizinstudienplatz warten müssen, als das gesamte Studium dauert? Das Bundesverfassungsgericht stellt heute die so genannten Numerus-Clausus-Regeln auf den Prüfstand.

Im begehrten Studienfach Medizin kamen zum Wintersemester 2014 auf 9000 Studienplätze immerhin 43 000 Bewerber. Wer einen Studienplatz haben wollte, musste eine hervorragende Abi-Note von 1,0 bis 1,2 vorweisen. Für die übrigen Bewerber galt eine Wartezeit von rund 15 Semestern. Das sind drei Semester mehr als die Regelstudienzeit von zwölf Semestern.

Derzeit werden 40 Prozent der Medizin-Studienplätze von der Stiftung für Hochschulzulassung zentral vergeben, je 20 Prozent nach der Abi-Note und 20 Prozent nach der Wartezeit. Bei den übrigen 60 Prozent legen die Universitäten die Kriterien fest. Allerdings spielt auch hier die Abi-Note die zentrale Rolle.

Einer der Kläger ist ein 26-Jähriger, der 2010 in Hamburg Abitur machte. Mit seinem Notenschnitt von 2,6 kann er nur über die Wartezeit zum Zuge kommen. In der Zwischenzeit hat er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert. 2014 klagte er jedoch gegen die Stiftung, weil ihm alles zu lange dauerte. Das zuständige Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen teilte seine Kritik und hält das derzeitige Verteilungssystem für verfassungswidrig. Über diese Vorlage berät nun das Bundesverfassungsgericht.

Dort hatte man sich zuletzt 1972 grundsätzlich mit dem Problem beschäftigt. Damaliges Ergebnis: Eine Beschränkung der Studienplätze (Numerus Clausus) muss gesetzlich geregelt werden, weil sie ins Grundrecht auf freie Wahl der Berufsausbildung eingreift. Kein Bewerber mit Studienberechtigung darf dauerhaft von seinem Wunschfach ausgeschlossen werden.

Die Gelsenkirchener Richter beanstanden drei Punkte: So monieren sie eine Überbetonung der Abitur-Noten. Zweitens fordern sie Landesquoten für die Bewerber, weil sich die Abi-Noten von Land zu Land stark unterscheiden. Und drittens halten sie es für falsch, dass als Wartezeit jedes seit dem Abitur vergangene Jahr zählt, so dass ältere "Gelegenheitsbewerber" den Vorzug bekommen gegenüber jüngeren Bewerbern, die wirklich auf einen Studienplatz warten.

Ob die Verfassungsrichter der Kritik folgen, kann sich schon in der heutigen Verhandlung andeuten. Das Urteil wird aber erst in einigen Monaten verkündet.