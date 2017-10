Sparkassenkunden werden im Container betreut

Janet Neiser

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Ein Lastkraftwagen mit ziemlich schwerer Fracht aus dem Bereich Chemnitz hat am Mittwoch Brieskow-Finkenheerd angesteuert. An der Filiale der dortigen Sparkasse war dann mittags Millimeterarbeit gefragt, um den Zielort unbeschadet zu erreichen. Auf dem Hof des Geldhauses wurden ein Fundament und ein Container abgeladen, in dem ab der kommenden Woche die Sparkassenkunden empfangen und beraten werden. Denn die in die Jahre gekommene Filiale wird saniert und teilweise umgebaut.

Schon ab Freitag ist die jetzige Geschäftsstelle allerdings geschlossen - aufgrund des Umzugs. "Der Selbstbedienungsbereich bleibt natürlich offen", betont Martin Scharlei, der Geschäftsstellenleiter. Dort können die Kunden an dem einen Automaten neuerdings nicht mehr nur Geld abheben, sondern auch einzahlen. "Das haben wir schon vor der Sanierungsmaßnahme umgesetzt", sagt Scharlei.

Und diese Maßnahme sieht wie folgt aus: "Wir werden nicht nur malern", erklärt der Filialleiter. "Die Treppe zur Kunden-Safeanlage, die momentan durch das ganze Gebäude geht, wird versetzt. Auch der SB-Bereich wird noch erweitert." Das sei insofern etwas komplizierter, weil man auch in die Statik des Hauses eingreife.

Dieses Haus war bis kurz nach der Wende das "Kaufhaus 8. März". "Da gab es unten Haustechnik und oben beispielsweise Wäsche und Handtücher", erinnert sich Sparkassen-Mitarbeiterin Martina Schütze. Nach der Schließung erwarb die Sparkasse das Objekt, in dem 1993 die Filiale eröffnet wurde.

Aktuell werden dort etwa 2500 Girokonten von Privatkunden betreut. In der Geschäftsstelle kümmern sich insgesamt fünf Mitarbeiter um die Geldangelegenheiten.

Die Filiale in BrieskowFinkenheerd wird am 13. November wieder neu eröffnet. Ab diesem Zeitpunkt ist die Sparkassen-Geschäftsstelle in Ziltendorf dann geschlossen - und zwar für immer. Schon jetzt betreuen die Brieskow-Finkenheerder aber Kunden von dort.