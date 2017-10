Die gute Seele des VSV Havel

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Von langjährigen Weggefährten wird Ingo Jusepeitis als die gute Seele des Vereins beschrieben. Der 45-Jährige ist Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender des VSV Havel Oranienburg, leitete den steilen Aufstieg des Frauenteams ein und gehört noch heute dem Vorstand an. Für sein Engagement wurde der Funktionär mit dem Ehrenpreis der Stadt Oranienburg ausgezeichnet.

"Ohne ihn gäbe es den Verein nicht", betont der langjährige VSV-Chef Wolf-Dieter Alte. "Er hält die Fäden zusammen und ist die erste Anlaufstelle für alle Mitglieder. Ohne Ingo Jusepeitis könnten wir nicht auf zwei so erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken."

Geehrt wurde der Vater von zwei Kindern am Montagabendim rahmen des alljährlichen Stadtempfangs in der Orangerie. "Ich war ahnungslos", beteuert der VSV-Funktionär, der von Verein und Familie unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu der Veranstaltung mit 300 geladenen Gästen geschickt worden war. "Eine sehr schöne Überraschung."

Versteht Ingo Jusepeitis den Preis als Ehrung für sein Lebenswerk? "Als ich neben den anderen Preisträgern stand, ging mir schon durch den Kopf, dass ich viel zu jung für so eine Auszeichnung bin." Er sehe sich selber gar nicht in der Situation, etwas herausragendes gemacht zu haben. "Ich bringe mich einfach nur in meinem Verein ein, mache es aus Spaß und Überzeugung."

1997 gehörte Jusepeitis zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der mittlerweile fast 200 Mitglieder hat - "auch dank seines unermüdlichen Einsatzes", wie Alte sagt. So habe der Geehrte die Erfolgsgeschichte der ersten Frauen-Mannschaft (die im Frühjahr Meister in der 3.Liga wurde) maßgeblich mitgeschrieben. "Ingo führte das Team in die Brandenburgliga. Darüber hinaus begleitete er den Generationswechsel dadurch, dass die die älter gewordenen Frauen in einem Team in der Kreisklasse zusammenfasste." Nicht zuletzt sei Jusepeitis der Verantwortliche bei den zweiten Herren, wo er als Zuspieler fungiert.

Wolf-Dieter Alte skizziert seinen Vorstandskollegen als ruhigen und zurückhaltenden Typen, der "mit klarer Meinung und klaren Zielen" immer einsatzbereit sei. "Obwohl berufstätig und Vater, schenkt er dem Verein jeden Tag aufs Neue seine Zeit, seinen Ehrgeiz und sein Know-how."

Das würden viele andere auch machen, sagt Ingo Jusepeitis. "Ich finde es toll, dass das Ehrenamt in diesem Rahmen gewürdigt wird. Dass ich es bin, spielt dabei keine große Rolle. Ich nehme es es gern hin, sehe mich aber nicht als das einzige leuchtende Ehrenamtslicht. Ich stehe da für unsere Mitstreiter, finde es toll für unseren Verein - und danke meiner Frau." Diese ist ebenfalls Volleyballerin.

Vor 20 Jahren habe er sich nie erträumen lassen, dass der Verein so einen Weg geht. "Ich bin stolz darauf, dass ich mit der Auslöser war." Als er die Frauen 2013 abgab, sei sein Werk getan gewesen. "Was sich daraus entwickelt hat, ist grandios. Es ist schön zu sehen, dass ich dazu irgendwie beigetragen habe.

¦ Ingo Jusepeitis (45 Jahre) ist Gründungsmitglied des VSV Havel Oranienburg, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Vereinsjubiläum feiert.

¦ "Als 14-Jähriger habe ich als Turner aufgehört." Sein damaliger Trainer: Wolf Dieter Alte, nun Vorsitzender des VSV Havel.

¦ In Friedrichsthal begann Jusepeitis mit dem Volleyball, spielte später für den Oranienburger SV 53 und während des Abiturs für Stahl Hennigsdorf.

¦ Im Rahmen des Grundwehrdienstes war Jusepeitis 1992 in Lehnitz stationiert, landete bei der Volleyball-Abteilung des Oranienburger Turnvereins.

¦ "Nach dessen Auflösung habe ich mich in den Vordergrund gespielt, warum auch immer." 1997 entstand der VSV Havel - mit 27 Mitgliedern. Jusepeitis war Initiator, Mitbegründer, Spieler und jahrelang Vorsitzender.

¦ Maßgeblichen Anteil hatte Ingo Jusepeitis am steilen Aufstieg der Frauen-Mannschaft, die er zehn Jahre lang trainierte und in die Brandenburgliga führte. 2013 gab er das Traineramt ab.

¦ Heute ist Ingo Jusepeitis stellvertretender Vorsitzender und Trainer des Frauenteams in der Kreisklasse. (sz)