Die zweite Runde ist eröffnet

Pressemitteilung

Brandenburg (MZV) Die Kita-Bus Aktion der Brandenburger Bank geht in die zweite Runde. Alle Kitas aus Brandenburg, Potsdam-Mittelmark und dem Havelland haben noch bis zum 23.Oktober die Chance, einen Kinder-Bus der Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG zu gewinnen. Dafür gestalten die Einrichtungen zusammen mit ihren Kindern ein kunterbuntes Sparschwein und reichen dieses bei uns ein. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt! Nach Einsendeschluss werden alle Einsendungen auf der Internetseite der Brandenburger Bank eingestellt und zur Abstimmung freigegeben. Zwei Wochen voten dann Eltern, Großeltern, Freunde und Fans einmal täglich für ihr Lieblingsschwein ab und entscheiden somit, welche Kita gewinnt. Die Kita mit den meisten Stimmen gewinnt den Brandenburger Bank Kinder-Bus. Die Plätze zwei bis zehn erhalten ein Bobbycar.Der Brandenburger Bank Kinder-Bus Der Kinder-Bus ist ein Schiebewagen für Erzieherinnen und Erzieher, in dem Platz ist für bis zu sechs Kinder. Der Wagen ist für Ausflüge oder Spaziergänge besonders gut geeignet, denn durch das geringe Gewicht und die leichte Lenkung ist der Bus kinderleicht zu fahren. Die kleinen Sitze sind sehr bequem und jeweils mit Gurt ausgestattet. Die Kopfstützen sind höhenverstellbar und lassen sich so individuell für jedes Kind anpassen. Während die größeren Kinder bei Ausflügen schon gut selber laufen können, sind die kleineren Kinder sicher angeschnallt im Bus mit dabei. Das erleichtert den Erzieherinnen und Erziehern auch die Übersicht. Trotz seiner Größe passt der Bus durch die meisten Eingangstüren, Kassenschleusen und Fahrstühle. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum Kinder-Bus-Gewinnspiel unter: www.brandenburgerbank.de/bus.