Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MZV) "Advent unterm Sternenhimmel - Weihnachten auf hoher See" kommt am Donnerstag, 14. Dezember, in den Stahlpalast nachMit dabei sind Geraldine Olivier, Reiner Kirsten, das Original Naatbal Duo, Judith & Mel und Robin Leon. Gemeinsam nehmen sie die Besucher ab 16:00 Uhr mit auf eine musikalische Reise in die vorweihnachtliche Zeit und schaffen ein ganz besonderes Erlebnis.Seit über 25 Jahren beleben Judith & Mel die deutsche Musikszene mit ihren Liedern. Bei ihrem TV-Debüt im Jahre 1990 feierten sie mit ihrem Dauerbrenner "Land im Norden" den Durchbruch. Mittlerweile gab es 15-fach Platin für ihren Hit mit weit über vier Millionen verkauften CDs. Von der goldenen Stimmgabel, über die erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen TV-Hitparaden im ARD und ZDF, bis hin zum Hermann-Löns-Preis - alle großen musikalischen Preise fanden in ihrem Eigenheim in Oldenburg einen Platz. Der Vorverkauf ist eröffnet - sichern Sie sich jetzt die besten Plätze! Karten gibt es hier:Axxon Hotel 03381 3210, über die bundesweite Tickethotline 01806 570008*, unter www.konzerte-erleben.de und an allen bekannten VVK Stellen.

Wollen Sie sich vorab selbst ein Bild von diesen Vollblutmusikern machen? BRAWO verlost unter allen Anrufern, die am Montag, 9. Oktober, um Punkt 16 Uhr unter 03381/525513 durchklingeln drei Alben von Judith&Mel. Viel Glück!