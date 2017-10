Bibelentdecker-Kurs im Oktober

Alexandra Gebhardt

Aufgabeort (MOZ) An drei Sonntagabenden, am 8., am 15., und am 22. Oktober, lädt die St. Bernhard-Gemeinschaftskirche unter Leitung von Beate und Hans-Martin Richter zum Gespräch über den christlichen Glauben ein. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wie kommen Christen zu der Überzeugung, es gäbe einen Gott? Welche Rolle spielt Jesus Christus? Was steht in der Bibel? Interessierte sind eingeladen, über diese oder ähnliche Fragen ins Gespräch zu kommen.

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18.30 Uhr in der St. Bernhard-Kirche, Thüringer Straße 68. Mehr Informationen: www.st-bernhard-brb.de