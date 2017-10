Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MZV) Zum Tag der seelischen Gesundheit am Dienstag, 10. Oktober, lädt Martina Krug, Psychiatriekoordinatorin des Sozial-Psychiatrischen Dienstes der Stadt Brandenburg an der Havel, um 17 Uhr zu einer Buchlesung in das Gotische Haus, Johanniskirchplatz 4, ein. Herr Dr. Klaus Rüdiger Otto wird aus dem Buch "Irre irren nicht" lesen. Dieses Buch schrieb er gemeinsam mit Herrn Helmut F. Späte. Zwei Psychiater, beide in der DDR-Psychiatrie sozialisiert, erinnern sich an ihre erste Begegnung mit der Institution Psychiatrie in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das Buch ist erschienen im Verlag Ille und Riemer 2010.Die Lesung ist kostenlos.Unterstützt wird die Lesung durch die AOK Nord Ost und der Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe der Caritas.

Eine Anmeldung ist unbedingt unter der Rufnummer 03381/ 585340 oder per E-Mail an martina.krug@stadt-brandenburg.de erforderlich.