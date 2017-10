Mit E-Orgel erstmals im Fernsehen

Rene Wernitz

Rathenow (MOZ) Er zählt schon die Tage. Am 20. Oktober, ein Freitag, erfüllt sich für Joe Carpenter ein Traum: Er betritt als Sänger die große Bühne des Kulturzentrums. Er gibt dort ein Konzert, sein erstes in Rathenow vor reichlich Publikum. Titel: "42 Jahre und ein Traum".

Ja, der Joe ist noch 42, erst im November beginnt ein neues Lebensjahr. Als er 14 war, stand er erstmals auf der Bühne, damals zur Jugendweihe im Kulturhaus am Märkischen Platz. Der Geruch des Hauses hat sich dem Jungen von damals tief ins Gedächtnis gebrannt. "Es riecht noch wie am 28. April 1989, einfach toll!", so Joe Carpenter, Spross der musisch sehr veranlagten Familie Zimmermann. Als er die DDR-Jugendweihe empfing, war er zwar kein aufstrebendes Jungtalent, aber im Fernsehen war er dennoch bereits gewesen. Denn in der DDR-Jugendsendung "mobil" spielte er auf einer E-Orgel, das sei am 11. Februar 1988 gewesen, wie er berichtet. Mit Zahlen hat es offenbar Joe Carpenter, so dass die für ihn so wichtigen Daten sitzen. So auch für die Jahre 2002 und 2003, als er im damaligen ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) bzw. im MDR zu sehen war. Am 20. Januar 2007 sang er in Magdeburg vor etwa 7.000 Handballfans, ehe dort ein Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft begann. Am 27. Juli 2015 war er im zibb-Sommergarten des Rundfunks Berlin-Brandenburg zu sehen. Im Dezember 2016 sang er im rbb-Auftrag auf dem Weihnachtsmarkt in Rathenow vor dem Kulturzentrum.

Dort fügte es sich für Joe Carpenter, dass er durch Dr. Bettina Götze, Geschäftsführerin des Kulturzentrums, angesprochen wurde. Ja, er kann sich einen Auftritt vorstellen. Mehr noch, er träumt seit langem davon. "42 Jahre und ein Traum" - das Konzert am 20. Oktober beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse.

Inzwischen hat Joe Carpenter das Singen zu seinem Hauptberuf erklärt. Mit wachsender Professionalität steigt der Zuspruch deutschlandweit. Sein erstes Konzert hatte er vor etwa 100 Leuten, darunter viele Freunde und Bekannte, im Februar 2014 in Genthin gegeben - was ja nicht allzu weit entfernt liegt von Rathenow. 2016, im Sommer, gastierte der Sänger vor bereits mehr als 400 Besuchern in Heringsdorf an der Usedomer Ostseeküste. Selbst in St. Peter Ording an der Nordsee füllte er einen Konzertsaal. Dafür mitverantwortlich dürfte wohl sein, dass die Popularität des Havelländers auch bei Sendern wächst. Bei Antenne Brandenburg ist Joe Carpenter bereits so geschätzt, dass er neben anderen zum Altstadtsommer 2017 in Bad Belzig auf der Bühne des rbb-Radiosenders singen konnte, Kultband Keimzeit war auch dort. Mit vielen bekannten Interpreten und Entertainern ist Joe Carpenter längst auf Du. Auch Produzenten kreuzen seinen Weg. Sein erstes Album war im November 2014 erschienen, sechs weitere Veröffentlichungen folgten. Zum Konzert in Rathenow bringt er zwei ältere Lieder von 1997 neu heraus. Titel der CD: "Ein Teil meiner Geschichte".

