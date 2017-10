Optik gewinnt erneut zu Null

Rene Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Rangfolge im Spitzentrio der Oberliga Nord blieb erhalten. Da sich die Verfolger, Lichtenberg 47 und BSC Süd 05, am Dienstag gegenseitig die Punkte abnahmen (1:1-Unentschieden), wurde der FSV Optik Rathenow zum lachenden Gewinner des Spieltags. Die Havelländer quälten sich auswärts beim SV Altlüdersdorf zum Sieg, blieben an der Tabellenspitze und haben jetzt gar zwei Punkte Vorsprung vor den Berlinern und vier Zähler vor den Brandenburgern.

Nach dem 8. Spieltag kommt der Spitzenreiter auf satte 22 Punkte: sechs Spiele gewonnen, zwei mal Remis. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr hatte der FSV Optik sechs Punkte weniger auf dem Konto, aber ein Tor mehr erzielt. Überragend auch das aktuelle Torverhältnis. Denn 24 eigenen Treffern stehen nur zwei Tore gegenüber, die Keeper Bjarne Rogall bislang kassierte. Auch am Samstag beim 1:0-Erfolg in Altlüdersdorf konnte er seinen Kasten sauber halten. Gelingt ihm das am Samstag erneut, dann kommt sein FSV definitiv eine Runde weiter im Landespokal. Für das nun anstehende Achtelfinale müssen die Rathenower zum Süd-Staffel-Oberligisten VfB Krieschow (Landkreis Spree-Neiße) reisen.

Eine Woche später kommt es zum Derby an der Havel. Denn der BSC Süd 05 aus Brandenburg an der Havel spielt am 14. Oktober inDiesem Spitzenspiel folgt schon eine weitere Woche später das nächste, wenn der FSV Optik beim SV Lichtenberg 47 erwartet wird.