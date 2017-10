Grundstein für neues Freigehege gelegt

dpa

Tempelfelde (dpa) Mehr Platz für Findeltiger Diego und seine Begleiterin: Im Felidae Wildkatzen- und Artenschutzzentrum in Tempelfelde (Barnim) ist am Mittwoch der Grundstein für ein neues Freigehege gelegt worden. Es entsteht auf mehr als 1050 Quadratmeter. Dazu werden zwei jeweils 200 Quadratmeter große Nebengehege und ein beheizbarer Stall gebaut. Die Arbeiten sollen Ende November beendet sein. Der Umzug der beiden Tiger ist noch in diesem Jahr geplant, teilte der Verein Felidae mit.

Diego war im Alter von wenigen Wochen im Herbst 2015 vor einer Tierarztpraxis in Bernau (Barnim) ausgesetzt worden. Mittlerweile ist er ein stattlicher Tiger. Seine Begleiterin Heike stammt aus Belgien. Beide leben seit Kindertagen zusammen.

In Tempelfelde hat Tierarzt Renato Rafael seit 1998 ein Gehege für Raub-, Schleich- und Marder-Katzen von 16 verschiedenen und teilweise sehr seltenen Arten aufgebaut.