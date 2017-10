Brandenburg stellt so viele Polizeianwärter ein wie noch nie

dpa

Oranienburg (dpa) Das Land Brandenburg hat dieses Jahr so viele Polizeianwärter eingestellt wie noch nie. Am Mittwoch starteten an der Fachhochschule in Oranienburg 241 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung, wie das Innenministerium mitteilte. Damit haben dieses Jahr 417 junge Menschen ihre Ausbildung zum Polizisten begonnen. Der bisherige Höchstwert war 1994 mit 395 Polizeianwärtern verzeichnet worden.

"Die Zeit des Stellenabbaus bei der Polizei ist vorbei. Brandenburg braucht wieder mehr Polizei", sagte Staatssekretärin Katrin Lange. Bereits vergangene Woche hatte sie nach der Ernennung von 143 neuen Polizisten mitgeteilt, dass die Marke von 8000 Beamten im Land wieder überschritten wurde. Derzeit werden an der Fachhochschule der Polizei mehr als 1000 junge Menschen ausgebildet.