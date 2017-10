Geburten per Kaiserschnitt nehmen ab

dpa

Potsdam (dpa) Die Zahl der Geburten durch Kaiserschnitt ist in Brandenburg rückläufig. Im Jahr 2016 haben dort 4264 Frauen per Kaiserschnitt entbunden, ein Anteil von 25,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Anteil der Frauen, die ihren Nachwuchs per Kaiserschnitt zur Welt bringen, sinkt seit 2010. Damals lag er bei 28,3 Prozent. Bundesweit lag der Anteil im vergangenen Jahr bei 30,5 Prozent.

In Brandenburg wurden 2016 in Krankenhäusern insgesamt 16 951 Kinder geboren. Dies ist der höchste Wert seit dem Jahr 1991. Auch bundesweit ist dieser Trend erkennbar: In deutschen Krankenhäusern sind das fünfte Jahr in Folge mehr Kinder auf die Welt gekommen. 776 883 Säuglinge erblickten 2016 in einer Klinik das Licht der Welt, 18,7 Prozent mehr als vor fünf Jahren.