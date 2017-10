Neues Zuhause für Diego und Heike

Olav Schröder

Tempelfelde (MOZ) Der Grundstein für das Freigehege der beiden Tiger Diego und Heike des Wildkatzen- und Artenschutzzentrums Felidae bei Tempelfelde ist gelegt. Noch in diesem Jahr soll das mehr als 1000 Quadratmeter große Gehege fertiggestellt werden.

Der noch jugendliche Brandenburger Tiger Diego und seine Lebensgefährtin Heike erhalten mit dem Freigehege ihr endgültiges Zuhause in Tempelfelde. Die Bernauer Tierärztin Doris Tesch hatte vor mehr als zwei Jahren ein Tigerbaby mit unbekannter Herkunft vor ihrer Haustür gefunden und das Findelkind mit viel Engagement und Liebe aufgepäppelt. Konnte Diego zunächst noch in Haus und Garten aufgezogen werden, stand schnell die Frage nach seiner weiteren Zukunft im Raum.

Um Diego in Brandenburg zu halten, fand sie große Unterstützung insbesondere bei dem Tierarzt und Inhaber des Wildkatzenzentrums, Renato Rafael. Für die dauerhafte artgerechte Unterbringung im Wildkatzenzentrum mussten jedoch die dauerhaften Voraussetzungen geschaffen werden. Bis zu Diegos Einzug in Tempelfelde am 6. November 2015 gab es dort noch keinen Tiger.

Mit der Fertigstellung des neuen Geheges werde sie sich als "Tiger-Mama" endgültig zurückziehen können, sagte Doris Tesch. Vom nur wenige Kilo wiegenden Tigerbaby hat sich Diego zu einem stattlichen 200-Kilogramm-Jugendlichen mit allerdings ausgesprochen harmonischem Auftreten entwickelt. "Diego und Heike kommen gut miteinander aus", sagt sie. An Nachwuchs werde allerdings nicht gedacht, tritt sie falschen Hoffnungen entgegen.

Fünf bis acht Kilogramm Fleisch frisst er am Tag. Das bevorzugte Schafsfleisch wird ihm jedoch nur selten geboten. Spender, die Futter oder Tierpatenschaften übernehmen, seien daher eine große Hilfe, so Renato Rafael."Besser hätte der Tag der Grundsteinlegung nicht getroffen werden können", sagte er und erinnerte daran, dass am Mittwoch zugleich Welttierschutztag ist. Neben dem Wildkatzenzentrum soll nicht nur das 1050 Quadratmeter große Freigehege entstehen. Hinzu kommen zwei jeweils 200 Quadratmeter große Nebengehege und ein beheizbarer Stall für die beiden Tiger Diego und Heike.

Bis der Tag der Grundsteinlegung kommen konnte, musste jedoch ein "steiniger Weg" zurückgelegt werden, so Rafael. Ohne die finanzielle Förderung des brandenburgischen Landwirtschaftsministeriums unter Minister Jörg Vogelsang (SPD) wäre der Bau des Freigeheges nicht möglich geworden. Das Land finanziert die neue Anlage, die das Wildkatzenzentrum "Fidiae" und der Verein "Raubkatzen Barnim" realisieren, mit 250000 Euro aus Lottomitteln. Der Verein hätte diesen Betrag nie aufbringen können, sagte der Vorsitzende Jürgen Lüdeke. Für ihn ist die Unterstützung zugleich Anerkennung für bisherige Leistungen des Vereins, der ursprüngliche Vorhaben und Planungen bereits mit 50000 Euro untersetzt hatte.

Das Geld kommt nicht allein dem Artenschutz, konkret Brandenburgs Tiger Diego und Heike, zugute. "Es wird an die Gesellschaft zurückgegeben", sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller. Besuche von Schulklassen und die Einbindung soziale Projekte sei bereits besprochen. Diego und Heike dienen so dem Tourismus und der Bildung. Unter anderem mit Blick auf die erforderlich gewordenen Umplanungen verwies sie auf die kommunale Unterstützung des Projekts insbesondere durch den Barnimer Amtstierarzt Volker Mielke und den Biesenthal-Barnimer Amtsdirektor André Nedlin.