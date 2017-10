Von Beginn an ohne wirkliche Chance

Hartmut Miersch

Wittenberge (MOZ) Beim Verbandsliga-Absteiger und hohen Favoriten PHC Wittenberge, gespickt mit drei Spielern aus der ehemaligen Brandenburgliga-Mannschaft, waren die Männer des Finowfurter SV von Anfang bis Ende der Begegnung der Landesliga Nord ohne echte Chance auf einen Punktgewinn. Die deutliche 22:34-Niederlage für die Barnimer fiel am Ende wohl etwas zu hoch aus, aber wirklich zu verhindern war sie jedoch nicht.

Schon der Auftakt der Partie (3:0, 6:2) zeigte auf, die Gäste aus Finowfurt werden einen schweren Stand haben. Allerdings beim 7:5 nach gut zwölf Minuten sah kurzzeitig vieles besser aus, ohne dass der Gastgeber nervös und unkonzentriert wurde. So enteilte dieser auch binnen weniger Minuten und schon deutlich vorentscheidend auf 14:5 und die Schorfheider mussten gewaltig aufpassen, um nicht schon frühzeitig unter die Räder zu kommen.

Schließlich, beim Stand von 17:10 wurden die Seiten gewechselt und in der Kabine war schnell klar, hier in Wittenberge geht es hauptsächlich um ein respektables Ergebnis, alles andere wäre angesichts der Stärke des Gegners nur Augenwischerei und würde zu einem völligen Desaster führen.

Mit dem Wiederanpfiff verkürzten die Barnimer zunächst auf 17:12. Dann aber zogen die Wittenberger sofort wieder mit dem Tempo an und setzten den FSV in der Folge gehörig unter Druck. 21:14 und 23:16 waren die weiteren Zwischenstände und die waren vom Ergebnis her für die Finowfurter noch durchaus respektabel. Aber der PHC war spielerisch, wie auch körperlich gleich auf mehreren Positionen den Gästen deutlich überlegen. So spielten sie diese Vorteile mit aller Cleverness aus und dominierten die Begegnung ganz nach Belieben (30:18). Für die Finowfurter sprach, dass sie sich auch bis zum Ende nie wirklich aufgaben und immer um ein ordentliches Ergebnis bemüht waren. Einige zu leichte und vermeidbare eigene Fehler mit fortschreitender Spielzeit, wohl auch weil Kraft und Konzentration nachließen, begünstigten den am Ende klaren 34:22-Erfolg des PHC. FSV-Trainer Toni Renz analysierte danach sachlich: "Der PHC-Sieg selbst geht in Ordnung, weil der Gegner einfach besser war. Für uns war die Niederlage einfach nur zu hoch, im einstelligen Bereich wäre sie wohl gerechter gewesen. Aber am Ende sei es drum, Wittenberge - jung, schnell und dynamisch - gehört in dieser Verfassung zu den Staffelfavoriten und darf für uns kein Gradmesser sein. Wir müssen uns auf die Gegner konzentrieren, die machbar sind, so wie am kommenden Sonnabend daheim der Templiner SV Lok."

Finowfurt: Kroll - Manns (7), Mai (1/1), Weise, König (1), Möbius, Krell (2), Rohde, Altrock (6/3), Dziellack (5)

Siebenmeter: PHC 2/2, FSV 6/4

Zeitstrafen: PHC 4 Minuten, FSV 5