Graffiti an Wildbrücke

Bettina Winkler

Jacobsdorf (MOZ) Ein 36 Meter langes Graffiti haben unbekannte Fans des Berliner Fußballclubs Union an die Grünbrücke über die Autobahn A12 nahe der Anschlussstelle Jacobsdorf/Müllrose (Oder-Spree) gesprayt. Den auffälligen Schriftzug "Oder-Spree, 1. FC Union, 17" entdeckte ein Streckenwart der Autobahnmeisterei Fürstenwalde auf seiner täglichen Kontrollfahrt. Ein ähnliches Graffiti befindet sich auch an einer der Löcknitzbrücken an der A10 bei Fangschleuse. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.