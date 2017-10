"Für die Rettung Polens und der ganzen Welt"

Dietrich Schröder

Slubice (MOZ) 59 Perlen und ein Kreuz: So ist der Rosenkranz aufgebaut, mit dessen Hilfe in der katholischen Kirche ein Gebet gesprochen wird, in dem die Gläubigen Kraft und Trost bei der Gottesmutter Maria und ihrem Sohn Jesus finden. Alljährlich am 7. Oktober wird das Rosenkranzfest gefeiert. Es hat seinen Ursprung im Jahr 1571, als der damalige Papst Pius V. damit der Gottesmutter für den Sieg eines christlichen Heeres in einer Schlacht gegen die Osmanen dankte.

Auch in diesem Jahr soll das Fest wieder mit der Verteidigung christlicher Werte zu tun haben - besonders östlich der Oder. "Wir werden am Sonnabend für den Frieden in Polen und auf der ganzen Welt beten und für die christlichen Werte der Familie, die immer stärker bedroht sind." Das kündigt Henryk Wojnar an. Er ist Pfarrer an der Heilig-Geist-Kirche in Slubice, die sich an der Aktion "Rosenkranzfest an den Grenzen" beteiligt.

In mehr als 200 Gemeinden entlang der Außengrenzen Polens - von Slubice im Westen über Bartoszyce an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad (Königsberg) im Norden bis hin zu Nachbarorten zur Ukraine, der Slowakei und Tschechien - wird ab 10.30 Uhr gemeinsam gefeiert und gebetet werden. Unter anderem auch in Gubin, Kostrzyn (Küstrin) Cedynia (Zehden) und anderen Orten an der Grenze zu Brandenburg. Das Gebet beinhaltet die "schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse" über Jesus, "der für uns gegeißelt worden ist, der in den Himmel aufgefahren ist und uns den Heiligen Geist gesandt hat".

Wie schon so oft in der Geschichte sehen die konservativsten Vertreter der polnischen Kirche ihr Land als "Christus unter den Völkern", das die vermeintlich traditionellen Werte verteidigt und Europa vor dem Einfluss unter anderem des Islam schützt. Das erzkonservative "Radio Maryja" - ein Sender, der einer der wichtigsten Machtfaktoren ist, auf den sich die Partei "Recht und Gerechtigkeit" stützen kann -, wird die Zeremonien übertragen. Das Gebet wollen die Gläubigen gegen 14 Uhr an allen Landesgrenzen sprechen.

Auf die Frage, weshalb denn die polnische Bevölkerung in der Flüchtlingskrise nicht auch ihre Nächstenliebe unter Beweis stellt und stattdessen die Aufnahme von Schutzsuchenden ablehnt, reagiert der Slubicer Pfarrer Wojnar mit Erstaunen. "Es ist sinnvoller, in den Orten zu helfen, in denen die Flüchtlinge Not leiden", entgegnet er. So habe man bereits im Frühjahr Spenden gesammelt, mit denen etwa im syrischen Aleppo eine Schule und ein Krankenhaus saniert werden sollen. Demnächst werde auch für die Erdbebenopfer in Mexiko gesammelt, kündigt er an.

Dass Deutschland so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, empfindet Wojnar im Prinzip als gute Sache. Allerdings mit einer Einschränkung: "Man muss darauf achten, dass unsere europäische Kultur durch die Zuwanderer nicht verloren geht."