Tropfenweise Gesundheit

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Zu einer ganz speziellen Stadtführung lud kürzlich Stadtführer Klaus-Ulrich Grußendorf ein. Es ging um das Wasser in Eberswalde und dessen wohltuende Wirkung im Laufe der Geschichte

Jüngst konnten Interessenten an einer Stadtführung mit dem Thema "Eberswalde als Bade- und Luftkurort" teilnehmen. Die einstündige Veranstaltung leitete Klaus-Ulrich Grußendorf (75), der bereits seit 15 Jahren Stadtführungen in Schorfheide, Angermünde und Eberswalde anbietet.

Die unüblich kleine Gruppe von fünf Personen traf sich um 14 Uhr an der Tourist-Information Eberswalde. Die geringe Teilnehmeranzahl erklärte sich Klaus-Ulrich Grußendorf mit dem bedeckten Himmel und der parallel laufenden Bundestagswahl. Der Rundgang begann an der alten Adlerapotheke, führte dann am Fluss Schwärze vorbei, den Park am Weidendamm entlang und erstreckte sich über die Brunnenstraße, wo sich der einstmalige Neue Gesundbrunnen erschloss.

Hier am Neuen Gesundbrunnen fließt ein kleines, unscheinbares Gewässer entlang: die Königsquelle, die 1821 ihren Namen vom König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erhielt. Sie galt schon im 18. Jahrhundert als eine von vielen weiteren klaren und gesundheitsfördernden Quellen in Eberswalde. Die Quellen sollten unter anderem gegen Rheuma, Nervenleiden und Gicht helfen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde direkt neben der Königsquelle das "Bade-Hotel Gesundbrunnen" mit anliegendem Kurgarten eröffnet, das allerdings bereits nach einem Jahr seinen Betrieb wieder einstellen musste. Erst 30 Jahre später wurde das bis dahin leer stehende Gebäude zu einer Schule umgebaut und brannte 1945 vollkommen aus. "Dieser Ort müsste wieder erschlossen werden", findet Stadtrundführer Klaus-Ulrich Grußendorf mit Blick auf das nun leerstehende Grundstück, auf dem nur noch wilde Pflanzen wuchern. "Es war eine große vertane Chance, Eberswalde als Kurort zu entwickeln." Die Stadtführung endete am Alten Gesundbrunnen in der Erich-Mühsam-Straße, der noch vor dem Neuen Gesundbrunnen von Einwohnern aufgrund seiner Reinheit zum Wasserschöpfen genutzt wurde.

Sarah-Maria Hartmann (26) nahm ebenso an der Stadtführung teil. Sie zog gerade erst nach Eberswalde, um an der Hochschule Master in Regionalentwicklung und Naturschutz zu studieren. Trotz der spezifischen Themenwahl konnte sie in der Rundführung einen guten ersten Eindruck über die Stadt gewinnen. Sie kann sich auch vorstellen, weitere Stadtführungen zu besuchen.

Die diesjährige Saison endet jedoch am 29. Oktober mit der Radtour entlang des Finowkanals.