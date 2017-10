Spende für Familien getöteter Feuerwehrleute

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Den Erlös der 20. Bernauer Ausbildungs- und Studienbörse in Höhe von 690 Euro erhalten die Familien der am 5. September auf der Autobahn A2 auf tragische Weise tödlich verunglückten 23 und 38 Jahre alten Feuerwehrleute aus Kloster Lehnin. Dies teilten die Initiatoren Othmar Nickel, Direktor der Tobias Seiler-Oberschule, Ingolf Hansch, Direktor des Paulus-Praetorius-Gymnasiums, sowie Uwe Bartsch am Mittwoch mit. Das Geld wurde inzwischen auf das vom Brandenburger Feuerwehrverband eingerichtete Spendenkonto eingezahlt. "Wir Bernauer sind erfüllt von tiefem Mitleid und stillem Gedenken an die verunglückten Kameraden und ihren Familien", hieß es.

Das Geld war vorwiegend durch den Verkauf von selbstgebackenem Kuchen, Muffins, Bratwürsten sowie Eis zusammengekommen.

Spendenkonto: Landesfeuerwehrverband Brandenburg e.V. Bank: VR Bank Lausitz eG

IBAN: DE17 1806 2678 0001 1211 20 BIC: GENODEFIFWA Betreff: Einsatz auf der A 2