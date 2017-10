"Schnell-Zulassung ist risikoreich"

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Immer neue teure Arzneimittel werden zugelassen - oft im Schnellverfahren. Deshalb seien nicht nur die Kosten der Krankenkassen für Medikamente 2016 um 3,9 Prozent gestiegen, auch die Risiken nähmen zu, wie aus dem am Mittwoch vorgelegten Arzneiverordnungsreport hervorgeht.

Immer mehr neue Medikamente kommen nach einem beschleunigten Verfahren auf den Markt. Das soll eigentlich dazu dienen, neue Wirkstoffe zügig den Patienten zur Verfügung zu stellen - gerade bei seltenen Erkrankungen. Martin Litsch, Vorstandschef des AOK-Bundesverbandes, sieht das jedoch mit Sorge. Die Zulassung erfolge auf einer schmalen Datenbasis. Und die Wirksamkeit werde danach zu selten ausreichend überprüft. "Das ist risikoreich." Laut dem Chef der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Professor Wolf-Dieter Ludwig, kam in Deutschland 2016 fast jedes dritte Arzneimittel beschleunigt auf den Markt - 2011 seien das erst zehn Prozent gewesen.

Die Qualität klinischer Studien, auf deren Grundlage diese Expresszulassung jeweils erfolgte, sei von Wissenschaftlern gründlich analysiert worden, sagt Professor Ludwig. Ergebnis: Zum Zeitpunkt der Zulassung ließen sich Wirksamkeit und Sicherheit nicht endgültig beurteilen. Häufig führe der schnellere Marktzugang dazu, "dass die Wirksamkeit dieser Arzneimittel überschätzt wird und patientenrelevante Arzneimittelrisiken zum Zeitpunkt der Markteinführung nicht ausreichend bekannt sind". Zwar würden in der Regel weitere Studien gefordert. Tatsächlich mangele es aber daran. Und Sanktionsmöglichkeiten gebe es auch nicht.

In Deutschland können, anders als in anderen EU-Ländern, die von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassenen Medikamente sofort von allen Ärzten verordnet werden, die Kassen müssen die Kosten erstatten. Angesichts der Risiken fordert AOK-Chef Litsch deshalb, dass Arzneimittel nach einer beschleunigten Zulassung nur in qualifizierten Zentren angewendet werden dürfen, "denn nur dort verfügen die Fachärzte über das nötige Fachwissen". Und da der AOK-Chef der Pharmaindustrie nicht recht traut, fordert er vom Gesetzgeber einen Fonds. In den sollten die Hersteller einzahlen, um damit Studien zur Wirksamkeit zu bezahlen. Damit es nicht mehr sein könne, dass "Arzneimittel auf dem Markt sind, bei denen trotz Auflagen der EMA auch nach sieben Jahren am Markt nicht mehr Daten vorliegen als bei der Zulassung". Auch der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, fordert "eine systematische Nebenwirkungsforschung nach der Zulassung".

Für Norbert Gerbsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, sind solche Ideen nur ein Versuch, "die Weiterentwicklung der Arzneimittelzulassung in Europa in Frage zu stellen". Lieber sollten sich die Krankenkassen mit den Auswirkungen der von ihnen maßgeblich vorangetriebenen Sparpolitik auseinandersetzen - etwa mit fehlenden wirtschaftlichen Grundlagen für die Weiterentwicklung von Arzneimitteln. Er verweist darauf, dass trotz der Klagen der Kassen über teure Medikamente der Anteil der Pharmabranche an den Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung gesunken sei - und nun bei acht Prozent liege.

Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen verweist darauf, dass mit neuen Medikamenten wichtige therapeutische Durchbrüche und Fortschritte gelungen seien - wie die Heilung der Hepatitis-C-Patienten oder in der Krebstherapie. Und Hermann Kortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller, meint schlicht: "Arzneimittel werden nur zugelassen, wenn ihre Wirksamkeit, Qualität und Sicherheit bewiesen wurden."