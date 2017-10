Regionalmarkt bricht mehrere Rekorde

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit rund 3500 Besuchern und der Kür von gleich drei Kürbiskönigen hat der 6. Regionalmarkt der Uckermark am Dienstag alle bisherigen Rekorde gebrochen, freute sich am Abend Aija Torkler, Leiterin des Nabu-Informationszentrums Blumberger Mühle. Wolfgang Krakow, Angermünder Ex-Bürgermeister, sagte angesichts des Rekord-Regionalmarktes: "Ich bin total von den Socken, so viel Menschen hier." Der Regionalmarkt fand erstmals in der Blumberger Mühle statt.

Händler und Produzenten aus der Region nutzten die Möglichkeit, an rund 40 Ständen ihre Waren zu verkaufen. Am Spieß drehte sich ein Ochse vom Gut Kerkow, das der Spitzenköchin Sarah Wiener gehört. Die junge Eva Kath stellte ihren in diesem Jahr gegründeten Gänsehof "Gans im Glück" vor. An ihrem Stand schnatterten lustig drei Gänse. Ein Magnet für viele große und kleine Besucher. Es gab veganen Maya-Trunk und Milch vom Uckermark-Milchmann Hemme, handgemachten Saft aus der Manufaktur "Königin von Biesenbrow" sowie Tomaten aus Wilmersdorf, Bio-Zwiebeln aus Strehlow, 1-A-Kartoffeln und Gemüse aus Görlsdorf, Straußensalami aus Berkenlatten, Schafprodukte aus Bralitz, preisgekrönte Weine vom Gut Kraatz, neue Brotsorten aus Angermünde, krumme Holz-Dinger aus Berkholz-Meyenburg. Es wurde geschaut, gekostet und geschlemmt. Die Nachfrage nach Waren mit dem Prüfzeichen Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, also nach Qualität aus der Nachbarschaft, leerte viele Tresen, Stände und Kisten. "Lieber lokal als global hieß die Devise", sagte die neue Pressesprecherin des Nabu-Zentrums, Elisa Czech. "So wurde auch fürs Klima etwas getan, durch kurze Transportwege innerhalb der Region."

Ein Atlantischer Gigant entthronte den mindestens sechsmaligen Kürbiskönig der Uckermark, Manfred Zobel aus Angermünde. Gereift ist das 320-Kilo-Monster auf dem Feld von Chris Steinbrecher aus Heinersdorf. Nur dank tatkräftiger Unterstützung von elf Freunden, Verwandten und der Familie konnte er auf einer Palette unbeschadet in die Blumberger Mühle transportiert werden. Auf die Kürbiszuchtidee, so sagte Chris Steinbrecher, hätten ihn Zeitungsberichte über Manfred Zobel gebracht. So beschloss er, selbst sein Glück zu versuchen und begann sich zu belesen und zu experimentieren. 2015 gewann er erstmals die goldene Gießkanne des Kürbiskönigs der Uckermark. Dann wurde er 2016 wieder von seinem Vorbild vom Thron gestoßen, um am Dienstag ein glänzendes Comeback zu feiern. Den "Gartentick", so berichtete Steinbrecher, hat er von seiner Mutter. Monik Schmidt bestätigte, dass sich ihr Sohn mit unglaublichem Engagement auf die Wahl des Kürbiskönigs 2017 vorbereitet hatte. Sie selber bevorzugt in ihrem Blumengarten vor allem Rosen.

Eigentlich wollte Steinbrecher 2018 mit seinem nächsten Kürbis auf der Brandenburg-Bühne in Klaistow auftreten "Da Herr Zobel aber in den Kürbiskönig-Ruhestand gehen will, werde ich wohl doch wieder hier antreten."

Scheinbar waren die Wahl zum "Kürbiskönig der Herzen" und der Rang des Vizekürbiskönigs 2017 für Manfred Zobel nur ein kleiner Trost. Er fühlt sich herausgefordert und tritt vom Rücktritt zurück: "Wenn es die Gesundheit erlaubt, trete ich 2018 wieder an." Hannelore Müller aus Casekow ist Kürbiskönigin Nummer 3. Sie errang Krone, Schärpe und Urkunde für das schönste Arrangement von Kürbissen, die sie in ihrem Garten selbst gezogen hatte. Es ist nicht ihr erster Königstitel. Sie ist bereits Marmeladen-Königin in ihrem Heimatort.

Klaus Pape, früher Mitarbeiter im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, berichtete, wie der Wettbewerb vor vielen Jahren aus der Taufe gehoben wurde: Ein regionaler Radiosender wollte den Landei-Cup ins Leben rufen. "Aber kein Uckermärker wollte das Landei sein. Wir dachten uns, hier werden Kürbisse angebaut, das ist doch etwas Regionales und passt zu uns. Es gibt große und schöne." Damit war die Wettbewerbsidee geboren. Die goldene Gießkanne wurde des Symbol des Kürbiskönigs.