Satzung erneut auf Tagesordnung

Kai-uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Eigentlich war die Kindertagesstätten-Satzung von der Stadtverordnetenversammlung Werneuchen bereits im Juni verabschiedet worden, heute Abend steht sie jedoch erneut auf der Tagesordnung der Gremiumssitzung. Als Grund wird in der Vorlage ein Schreiben des Landkreises Barnim vom 26. Juli dieses Jahres genannt. Darin war das notwendige Einvernehmen versagt worden. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, sei es nun notwendig, die Satzung im beanstandeten Passus zu korrigieren, heißt es aus dem Rathaus. Alle anderen Bestandteile der Satzung blieben unberührt.

Die Stadtverordneten werden in der heutigen Beratung aller Wahrscheinlichkeit nach den ersten Beschluss zur Kita-Satzung aufheben. Die neue Fassung wird dann rückwirkend zum 1. August 2017 wirksam. Darüber hinaus wird in der Vorlage darauf verwiesen, dass die Satzung "unter Berücksichtigung vieler Vorschläge zur Beschlussfassung empfohlen wurde". Äußerungen, Ideen und Tipps, die noch nicht in die Diskussion einfließen konnten, sollen daher zeitnah beraten werden. Eine neue Satzung werde man dann zum 1. Januar 2019 beschließen, heißt es aus der Verwaltung.

Bei den Betriebsausgaben geht Kämmerin Astrid Fährmann in diesem Jahr von einem Mehrbedarf von 120 000 Euro aus. Dem stehen Mehrerträge aus Elternbeiträgen in Höhe von 99 000 Euro gegenüber. Der Saldo von 21 000 Euro wird den Rücklagen entnommen.

In den Folgejahren rechnet man mit einem Mehraufwand bei den Betriebsausgaben von 288 000 Euro. Die Elternbeiträge steigen um 238 000 Euro. Die 50 000 Euro zusätzlich seien im Plan zu berücksichtigen.

Die öffentliche Beratung beginnt um 19 Uhr im "Adlersaal" an der Freienwalder Straße. Weitere Vorlagen, mit denen sich die Stadtverordneten befassen, betreffen die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt für 2017, das gemeinsame Positionspapier der Kommune mit der Gemeinde Ahrensfelde zum Landesnahverkehrsplan 2018 bis 2022 sowie die kostenfreie Nutzung der Turnhallen durch Tagesmütter. Ferner ist vorgesehen, Beschlüsse im Zusammenhang mit dem kommunalen Baugeschehen zu fassen.