Heike Jänicke

Bad Freienwalde (hei) Die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 158 wird zwischen Schlossparkambulanz und OFFI grundhaft ausgebaut. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr begonnen werden. Darüber informierte Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Die letzten Abstimmungen habe es Ende Juli/Anfang August gegeben.

Baulastträger der Straße ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Die Stadt Bad Freienwalde ist mit rund 650 000 Euro an den Kosten beteiligt. Da es sich um einen grundhaften Ausbau handelt, wie Ralf Lehmann sagte, werden laut Straßenbaubeitragssatzung Anliegerbeiträge erhoben. Eine Übersicht dazu liege noch nicht vor. In einer Anwohnerversammlung, der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben, werde es ausführliche Informationen dazu geben, so der Bürgermeister.