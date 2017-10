Spitzenspiel klar gewonnen

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf schwimmen weiter auf ihrer aktuellen Erfolgswelle. Sie gewannen auch das Spitzenspiel des 6. Spieltages in der Landesliga Nord mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten FC Schwedt.

"Jungs, das war wieder einmal Klasse", freute sich Kapitän Resad Demann über den Auftritt seiner Mannschaft auf dem heimischen Waldsportplatz. Somit bleibt die Elf von Cheftrainer Roman Sedlak in der Meisterschafts-Saison 2017/2018 ohne Punktverlust Spitzenreiter.

Die startete vom Anpfiff weg ein flinkes aggressives Pressing, setzte die Gäste in deren Hälfte schon beim Spielaufbau erheblich unter Druck und wurde dafür frühzeitig belohnt. Ein präziser Pass von Tim Bolte fand Maurice Ulm (3.), der im eins gegen eEins FC-Keeper Sven Lenz leichtfüßig umkurvte und zum 1:0 einschob. Das hatte sich das Team von der Oder taktisch natürlich anders vorgestellt. Die passende Antwort blieb aus. Auch weil der sichere Abwehrverbund der Blau-Weißen an diesem Nachmittag wenig Schwedter Torchancen zuließ. Einzig Standards strahlten ein wenig Torgefahr aus. So bei einem Kopfball durch Marcin Lapinski (5.) nach Ecke, oder beim Schuss von Lukasz Kargol (25.), den Thomas Haupt im blau-weißen Tor reaktionsschnell parierte.

Den fünften Sieg im fünften Punktspiel erarbeiteten sich die Doppeldorf-Fußballer durch das Herausspielen zahlreicher Tormöglichkeiten. Silvan Küter (12.) und Lars Dingeldey (22.) zogen einfach mal ab, Lenz war zur Stelle. Beide sorgten im Angriff des Gastgebers für viel Wirbel. Ebenso die gefährlichen Eckbälle von Bolte. Paul Westphal (23.) und Demann (24.) nutzten sie mit wuchtigen Kopfstößen, die gerade noch so von Lenz auf der Torlinie aufgehalten wurden. Die beste Chance zur Resultatserhöhung hatte Küter (31.) auf dem Fuß. Frei durch rettete erneut Lenz mit starker Fußparade. Nachdem Lukas Loock (33.) im letzten Moment an Schwedts Strafraumgrenze abgeblockt wurde, geschah bis zur Halbzeit nichts Notierenswertes mehr.

Sonniges Kaiser-Wetter herrschte auch nach der Pause auf dem Waldsportplatz. "Dieses Spitzenspiel hätte durchaus ein paar mehr Zuschauer verdient", wunderte sich ein weiblicher Fußballfan am Spielfeldrand. Denn spannend und sehenswert ging es weiter. Demann (48.) köpfte einen Freistoß an die Querlatte. Schwedts Torwart war noch mit den Fingerspitzen am Ball. Dann bediente Küter Dingeldey (53.) mustergültig im Strafraum, doch der Routinier verzog deutlich aus 13 Metern. Schließlich war es Küter (69.) selbst, der mit perfekter Ball-Annahme im Strafraum und kurzer Drehung ans Außennetz schoss.

Für eine gewisse Vorentscheidung sorgte Ulm (75.). Eiskalt verwandelte er nach einem Küter-Solo zum 2:0. Mit seinen ersten Saison-Toren schoss sich Ulm zum blau-weißen Spieler des Tages. Zwei Tore erzielte er selbst, den dritten Treffer bereitete er vor. Küter (81.) sagte Danke und belohnte sich für seine engagierte Leistung mit dem 3:0. In Mittelstürmer-Manier staubte er clever ab und jubelte danach ganz speziell. So, als ob er das richtige Rezept beziehungsweise das passende Salz für die Suppe gefunden hätte. Auf jeden Fall war nun der sogenannte Deckel auf dem Spiel drauf.

Thomas Guggenberger (86.) hätte sogar noch erhöhen können, zögerte jedoch zu lange. Mit einer spektakulären Faustparade sorgte Torhüter Haupt (88.) letztlich dafür, dass die blau-weiße Null am Ende hinten stehen blieb. "Mit einer kompakten Mannschaftsleistung haben wir den Schwedtern keine Chance gelassen und das Spiel mit 3:0 gewonnen. Die Mannschaft scheint nun auf dem Weg zu sein ...", zog Vorstandsmitglied Steffen Schulz sein Fazit.

Da am kommenden Wochenende das Achtelfinale im Brandenburg-Pokal ausgetragen wird, können sich die Blau-Weißen in aller Ruhe auf ihr nächstes Punktspiel am 14. Oktober in Perleberg vorbereiten. Hoffentlich störte die Pause nicht den Rhythmus.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Haupt - Westphal, Skusa, Demann, Rolke (58. Bauer), Bolte,Ulm, Loock (84. Ghaddar), Traue, Dingeldey (62. Guggenberger),Küter

Schiedsrichter: Cornelius Grigoleitis (Berlin) - Tore: 1:0, 2:0 Maurice Ulm (3., 75.), 3:0 Silvan Küter (81.) - Zuschauer: 130