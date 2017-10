Frankfurter gewinnen Spitzenduell

Peter Kretzschmar

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Spitzenduell in der Verbandsliga haben sich die Frankfurter Tischtennisspieler gegen die Gäste aus Hohen Neuendorf mit 9:3 durchgesetzt. Frankfurt ist Tabellenzweiter.

Bei den Gästen fehlte die etatmäßige Nummer 1 René Gottfried. In den Doppel-Partien gaben Kretzschmar/Witt und Waczek/Zemke ihren Kontrahenten das Nachsehen, Rudomina/Reiche zogen den Kürzeren.

Die Gastgeber bauten dann die Führung mit Siegen in den nächsten vier Einzeln zum 6:1 durch Erfolge von Kamil Rudomina, Roman Waczek, Peter Kretzschmar und Uwe Witt aus. Dabei hatte nur Uwe Witt ein hartes Stück Arbeit zu leisten, ehe er nach zweimaliger hoher Führung im Entscheidungssatz mit 13:11 gegen Marek Hanke den Sack zubinden konnte.

Im unteren Paarkreuz spielten anschließend Marco Reiche und Marco Zemke ohne die notwendige Power und Fortune und verloren ihre Partien recht eindeutig. Damit stand es 6:3 zur Halbzeit.

In den Spitzenpaarungen des Tages zwischen Kamil Rudomina und Benedict Völker sowie Roman Waczek gegen Andre Depta sahen die Zuschauer dann sehenswerte Ballwechsel mit vielen variablen Techniken. Dabei wurde offensichtlich, dass der neue polnische Akteur im TTC-Team Kamil Rudomina immer besser in Schwung kommt. Nach verlorenem ersten Satz zog er all seine Register und ließ mit druckvollen Kombinationen dem Hohen Neuendorfer Nachwuchstalent Benedict Völker in den nächsten drei Abschnitten nicht die Spur einer Chance.

Roman Waczek machte es in seinem Match gegen Andre Depta dagegen noch einmal spannend, erst im 5. Satz behielt er mit 11:4 die Oberhand. Durch seine Umstellung auf schnellere Beläge braucht er doch noch einige Zeit, um damit vollständig klarzukommen. Mannschaftskapitän Peter Kretzschmar war es dann vorbehalten, mit seinem 3:0-Sieg gegen Marek Hanke den letzten Punkt für die Oderstädter zu erkämpfen und damit den Endstand von 9:3 herzustellen.

TTC Frankfurt: Waczek 2,5 Punkte, Kretzschmar 2,5, Rudomina 2, Witt 1,5, Zemke 0,5