Fisch-Buletten waren der Renner

Ingo Mikat

Kuhbrücke (MOZ) Erstmals hatte Fischer André Schneider am Tag der Deutschen Einheit eine Feier zum Saisonausklang organisiert. Seit einigen Jahren führt er bereits zum Saisonbeginn eine ähnliche Veranstaltung durch. Insgesamt, so der leidenschaftliche Fischer, habe sich die Oder in diesem Jahr von ihrer besten Seite gezeigt, so sein erstes Resümee. Der Fluss führte mehr Wasser und André Schneider konnte neben vielen Weißfischen und auch etliche Hechte fangen. Einige Angler hätten beachtliche Welse aus der Oder gezogen. Für die Fischerei positiv entwickle sich zudem die Wasserqualität des Flusses. Ein Zeichen dafür sei unter anderem eine Zunahme von Muscheln und eine größere Sichttiefe - zum Teil schon bis zu einem Meter. Großer "Renner" seines kulinarischen Angebotes auf dem Fest waren Fischbuletten. Es gab aber auch Forelle, Heilbutt, Rotbarsch und Aal. Immer wieder bestückte Steven Labe einen direkt am Deich stehenden Räucherofen mit frischem Fisch. Zur Kaffeezeit boten die Gastgeber zudem selbstgebackenen Kuchen an. Die gemütliche Atmosphäre auf dem Fischereihof genossen neben vielen Gästen aus der Region auch Tagesausflügler aus Berlin. Der beliebte Imbiss in Kuhbrücke öffnet nun erst wieder im nächsten Jahr vom 1. Mai bis zum 3. Oktober.