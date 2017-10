Gefährliche Kreuzung entschärft

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Erst mehr als eineinhalb Jahre nach der Entscheidung der Barnimer Verkehrsunfallkommission, die unfallträchtige Kreuzung Blumberger Chaussee/Börnicker Landweg zu entschärfen, konnte der Vorsatz in die Tat umgesetzt worden. Der Antrag wurde vom zuständigen Ministerium genehmigt. Die geplante sogenannte Rüttelmarkierung in neongelber Farbe ist Ende vergangenener Woche auf den Fahrbahnen aufgebracht worden. Autofahrer sollen so zu langsamerem Fahren bewegt werden.

Markierungen gibt es jetzt auf allen vier Seiten der Kreuzung - also sowohl in Richtung Bernau und Blumberg als auch in Richtung Börnicke und Birkenhöhe. Die Maßnahme ist als Zwischenlösung bis zum Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr gedacht.

Als eine Stelle, an der häufig Unfälle passieren, ist die Kreuzung bereits seit 2005 offiziell gelistet. Seit dem wurden auch immer wieder Versuche unternommen, auf deren Gefährlichkeit hinzuweisen - durch die Kennzeichnung der Kreuzung an sich, durch Stoppschilder und regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen. Allerdings gingen die Unfallzahlen nicht in dem Maße zurück, wie die Verkehrsbehörde erhofft hatte. In den Jahren 2010 bis 2015 ereigneten sich an der Kreuzung insgesamt 24 Unfälle. Dabei wurden elf Menschen schwer und 27 leicht verletzt. Trauriger Höhepunkt war das Jahr 2013, als bei einem Unfall auf der Kreuzung ein Motorradfahrer sein Leben verlor.

Der letzte Unfall ereignete sich Ende Februar dieses Jahres. Bei dem Zusammenstoß zweier Auto wurden vier Personen verletzt.