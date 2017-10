Ein Backofen für drei Dörfer

Anett Zimmermann

Reichenow (MOZ) Ofenbaumeister René Teschner aus Bad Freienwalde ist in diesen Tagen immer wieder am Gemeindezentrum in Reichenow anzutreffen. Er hat den dort geplanten Backofen für jedermann inzwischen weitgehend fertiggestellt.

"Was lange währt, wird endlich gut", bedient sich Renate Wolter vom Verein für Kultur in Möglin, Herzhorn und Reichenow, kurz MöHRe, dann auch eines Sprichworts, denn ursprünglich sollte mit dem Bau des Ofens bereits nach Ostern begonnen werden. "Die Fördermittel dafür hatten wir bereits vor zwei Jahren beantragt", ergänzt sie und verweist noch einmal darauf, dass es sich bei dem Vorhaben um ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Reichenow-Möglin handele. So habe diese die Zufahrt zum Gemeindezentrum herstellen lassen.

Die Mitglieder des Vereins hätten unter anderem 30 Kubikmeter Erde für die Neugestaltung der Außenanlage bewegt, Rasen gesät, eine Hecke gepflanzt und Skulpturen aus Holz aufgestellt, die im Rahmen eines ebenfalls von MöHRe organisierten Workshops entstanden waren.

Die Einweihung des Ofens soll dann im nächsten Frühjahr gefeiert werden. "Der Ofen muss erst trocknen, trocken geheizt und einmal voll genutzt werden", erläutert Renate Wolter die nächsten Schritte "Danach werden wir ihn winterfest machen, denn wir sind - was das Backen in solch einem Ofen angeht - ja Neulinge." Zudem stünden noch einige organisatorische Absprachen zur künftigen Nutzung aus. Sie freue sich aber schon jetzt auf die großen Backtage im nächsten Jahr. "Der Ofen ist für die drei Dörfer der Gemeinde gedacht", macht die Schatzmeisterin des Vereins noch einmal deutlich.

Im Keller des Gemeindezentrums soll deshalb auch ein Backvorbereitungsraum entstehen, um dort gemeinschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. "Eine Knetmaschine haben wir bereits. Der Raum muss aber noch gemalert und gefliest werden." Eine entsprechende Arbeitsplatte sei ebenfalls vorgesehen.