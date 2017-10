Hirse, Stevia und viele gesunde Kräuter

Ingo Mikat

Gusow (MOZ) Der neue Diabetesgarten des Vereins "Über Land" besitzt das Potenzial, sich zu einem interessanten Besuchermagnet zu entwickeln. Bei der Begrüßung zu einer zweiten Führung nach Eröffnung des Areals im September berichteten jetzt Dietmar Ruft sowie die Vorsitzende des Vereins, Marika Ruft, erneut über Ziele des Projektes. In Deutschland leben über zehn Millionen Menschen mit einem Typ-2-Diabetes. Ein großer Teil der Erkrankten könnte nach Meinung von Ärzten und Naturmedizinern ihre Leiden durch gesunde Lebensweise mit natürlichen Lebensmitteln und mehr Bewegung lindern oder sogar vollständig überwinden.

Im Gusower Diabetesgarten erhalten Betroffene Anregungen für den Anbau und die Nutzung von gesunden Nahrungs- und Heilpflanzen. Dietmar Ruft: "Es existieren zurzeit in Europa erst zwei Diabetesgärten, wir haben jetzt hier in Gusow den dritten. Die Umsetzung unseres Projektes fördern die Concordia Stiftung, die Luther-Stiftung Frankfurt und das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft." Die Vereinsmitglieder wollen den Anbau von Pflanzen schrittweise auf über 50 Sorten erweitern. Aktuell wachsen neben Hirse, Leinsamen, Hopfen, Wein, Stevia, Brennnessel, Topinambur und vielen Kräutern wie Petersilie, Kamille und Wermut schon über zehn Salatsorten in dem Garten.

"Wir konzentrieren uns auf Pflanzen, die schlank machen, Entzündungen dämpfen, Wunden schneller heilen lassen und Insulin besser wirken lassen", sagte Marika Ruft. "Natürlich ziehen wir auch Pflanzen, die der Seele gut tun, heran."

Die Vereinsmitglieder informieren nicht nur über Pflanzen und Anbaumethoden, sondern auch über ihre Wirkung und ihre Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb fand nach dem Rundgang eine Verkostung gesunder selbst angebauter Lebensmittel statt. Zu verschiedenen Salaten und Zucchinicreme steuerte Margit Prey selbstgebackenes Fenchel- und Zwiebelbrot bei. In kleinem Kreis gab es Hinweise für die Verwendung von Ringelblumen, Scharfgabe und Fenchel.

Noch im Oktober soll im Diabetesgarten eine weitere Veranstaltung stattfinden. Unter dem Motto "Konservieren wie zu Großmutters Zeiten" stehen dann überlieferte historische Methoden zum Haltbarmachen von Lebensmitteln wie das Einlegen in Salz im Mittelpunkt.