Grundsatzstreit nach Antoinette-Wegzug

Eberswalde (MOZ) Ein Vierteljahr ist es her, dass die weltweit bekannte Künstlerin Antoinette von Eberswalde nach Leipzig gezogen ist. Ihren Abschied betrachtet sie keineswegs als endgültigen Bruch. Doch die Diskussion um die Gründe für ihren Weggang wird immer grundsätzlicher.

Am Sonnabend beginnt das 14. Filmfest Eberswalde. Wer die Provinziale besucht, schreitet durch ein Tor, das in diesem Jahr Antoinette gestaltet hat. "Ich habe die Barnimer Kreisstadt ja nicht im Groll verlassen und bin dankbar für den Auftrag, hier meine künstlerische Visitenkarte abgeben zu dürfen", sagt die Künstlerin. Sie sei aus Eberswalde fortgegangen, weil sie es in vier Anläufen nicht geschafft habe, dort eine dauerhafte Stätte für Kultur und Kreativität zu entwickeln. Für das von ihr angestrebte Museum der gegenständlichen Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert habe es am Ende am Willen der Rathausspitze gefehlt, hatte Antoinette bereits im Juli erklärt.

In die seither schwelende Debatte greift jetzt Michael Otto ein. Der Gastwirt aus Eberswalde ist Pächter des Restaurants "Haus am Finowkanal" und gehört dem Vorstand des Stadtverbandes der CDU an. "Ist Kultur alles?", lautet die Überschrift seines Kommentars, den er auf die Internetseite der Märkischen Oderzeitung gestellt hat. Er verstehe nicht, dass einige Stadtverordnete versuchen würden, aus Eberswalde eine Kulturhauptstadt zu machen. "Wir sind es nicht und werden es auch nie sein. Wir als Stadt haben andere Baustellen, als Künstler zu fördern und dafür Unsummen von Geld zu verschwenden. Wir sind auf keine Künstler angewiesen, die Fördermittel bekommen und dann, wenn es mal nicht so geschieht, wie sie es wollen, einfach Eberswalde den Rücken kehren", schreibt Michael Otto.Die Diskussion um die "ach so weltbekannte Künstlerin" gehe doch an der Realität vorbei. "Das Geld, was uns Antoinette gekostet hätte und hat, wäre an anderer Stelle sinnvoller angelegt gewesen", urteilt der Autor. Eberswalde unterstütze bereits genügend kulturelle Veranstaltungen, die gut angenommen würden. "Warum also noch mehr Geld zum Fenster rausschmeißen?", fragt Michael Otto durchaus provokant. Es sei nicht Aufgabe einer Stadt, Künstler zu fördern, ohne zu fordern, egal, ob diese namhaft oder noch unbedeutend seien.

Diesen Aussagen setzt Thomas Hampel, der künstlerische Weggefährte und Lebenspartner von Antoinette, eine Stellungnahme entgegen, die er als direkte Antwort auf Michael Otto ebenfalls auf die Internetseite der Märkischen Oderzeitung gestellt hat. "Bei keinem unserer Gespräche mit der Stadtverwaltung haben wir finanzielle Ansprüche oder gar Forderungen gestellt", schreibt der Projektmanager. Es sei lediglich um ein positives Statement zu der Kunsthallen-Idee gegangen, damit alle Beteiligten gemeinsam an potentielle Fördermittelgeber hätten herantreten können. Kern des IFA-Salon-Vorhabens wäre die Gründung einer Stiftung gewesen, in die Antoinette neben Barmitteln Teile ihres Werkes eingebracht hätte. "Das Stiftungskapital aus Bar- und Sachmitteln belief sich auf zirka eine Million Euro. Damit sichergestellt ist, dass keine Privatinteressen vertreten werden können, sollte die Stadt im Stiftungsrat maßgeblich vertreten sein", erklärt der Projektmanager. Das Museum selbst hätte durch eine gemeinnützige Betreibergesellschaft geführt werden sollen. Hier habe ein Konzept vorgelegen, das ohne laufende Fremdfinanzierung gerechnet worden sei. Auch auf die Ausstellung "Mythos Europa", die im Herbst vorigen Jahres in knapp zwei Monaten fast 3000 Besucher in das Zentrum für Erneuerbare Energien gelockt hatte, geht Thomas Hampel ein. Diese Schau sei keine Veranstaltung von Antoinette gewesen, die dafür Gelder der Stadt Eberswalde erhalten habe. "Vielmehr war es eine Veranstaltung der Stadt, die sich bei Antoinette kostenlos die Werke für die Ausstellung ausgeliehen hat", betont der Vertraute der Künstlerin. Letztlich gehe es aber nicht um die Aufarbeitung einzelner, letztlich gescheiterter Projekte, sondern um die Bewertung kultureller Angebote als Standortfaktoren.