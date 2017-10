Knabenchor im Aufwind

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die erste Konzertreise der neuen Saison hat den Knabenchor der Singakademie nach Szczecin geführt. Die Sänger besuchten dort den Knabenchor "Slowiki". Prominenter Gast des diesjährigen Vorweihnachtlichen Abends wird die Schauspielerin Jutta Wachowiak sein.

Die Zahl der Sänger im Knabenchor der Singakademie wächst wieder. 63 Jungen und Männer gehören mit dem Beginn der Konzertsaison 2017/2018 zum Chor, vor einem Jahr waren es noch 58. Eine Steigerung also, obwohl auch in diesem Jahr wieder langjährige Mitglieder Chor und Heimatstadt verlassen haben, um anderswo ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen. "Wir haben mehrere Jungs aus unserer Nachwuchsgruppe in den Knabenchor eingliedern können", nennt Chorleiter Jürgen Hintze einen Grund für die positive Entwicklung. "Vor allem aber freuen wir uns darüber, dass vier junge Männer, die uns vor einigen Jahren verlassen haben, jetzt nach Frankfurt zurückgekehrt sind und wieder bei uns mitmachen."

Aus dem Vollen schöpfen kann Jürgen Hintze, der zu Beginn der 1990er-Jahre noch um die 100 Knaben und Männer dirigiert hat, damit zwar noch nicht. "Aber es ist schön, dass es wieder ein bisschen vorwärts geht." Und weil es auch in der eigenen Nachwuchsgruppe Neuanmeldungen gibt, braucht ihm um die Zukunft seines Chores vorerst nicht bange zu sein.

Zwei der jüngsten Neu-Sänger waren jetzt mit dem Knabenchor auf Konzertreise. Für drei Tage besuchte der Frankfurter Chor übers lange Wochenende den Knabenchor "Slowiki" - der Name heißt auf Deutsch Nachtigallen - in Szczecin. Beide Ensembles verbindet seit vielen Jahren eine enge Chorfreundschaft, die geprägt ist von gegenseitigen Besuchen, während derer die Familien der jeweiligen Gastgeber die Gäste zu Hause beherbergen. Die polnischen Sänger waren erst Anfang April in Frankfurt zu Gast gewesen.

In Szczecin gaben beide Chöre ein Konzert in der Bazylika sw. Jana Chrzciciela (Johannes-der-Täufer-Kirche). Zum Abschluss vereinigten sie sich zu einem großen deutsch-polnischen Knabenchor und sangen gemeinsam das "Locus iste" von Anton Bruckner und das "Ave verum corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart, abwechselnd dirigiert von Grzegorz Handke, Leiter der "Slowiki", und von Jürgen Hintze. "Die Jungs beider Chöre haben wirklich sehr schön gesungen", lobt Jürgen Hintze. Darüber hinaus luden die Gastgeber zu einer zweistündigen Schifffahrt auf der Westoder und dem Jezioro Dabie (Dammscher See) sowie zu Sport, Spiel und Mittagsgrillen im Freizeit- und Erholungspark "Arkonka" ein.

Mit der Konzertreise nach Szczecin, die vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk unterstützt wurde, startete der Knabenchor der Singakademie in die Konzertsaison 2017/2018. Ein Höhepunkt in der kommenden Adventszeit ist der traditionelle Vorweihnachtliche Abend in der St. Gertraudkirche. Prominenter Gast wird am 15. Dezember die Schauspielerin Jutta Wachowiak ("Märkische Forschungen", "Einzug ins Paradies", "Nikolaikirche") sein. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

