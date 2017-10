Pfefferspray für rabiaten Ex-Freund

MZV

Neuruppin (MZV) Der Streit zwischen einem Ex-Paar ist am Dienstagabend an der Neuruppiner Lazarettstraße eskaliert. Ein 27-Jähriger suchte die Wohnung seiner ein Jahr jüngeren Verflossenen auf, um persönliche Sachen abzuholen. Er trat gegen die Tür, bis diese sich öffnete. Durch dieses Vorgehen entflammte ein Streit, bei dem der Mann seiner Ex plötzlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Um sich zu wehren schlug sie mit einer Hundehalskette gegen seinen Rücken. Da ihn das nicht abhielt, sie weiter anzugreifen, sprühte sie ihn mit Pfefferspray an. Er zog sich erst ins Bad zurück und verließ danach die Wohnung. Die Polizei traf ihn in der Nähe an.