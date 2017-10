Zwölf Jahre im Amt und nicht müde

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Vor vier Jahren wurde er wiedergewählt, jetzt ist die Hälfte seiner Amtszeit um. Während immer mehr Weggefährten und Vertraute in den Ruhestand gehen, hat der 64-Jährige noch Einiges vor. "Nö, ans Aufhören denke ich nicht", sagt Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Im Januar wird das Stadtoberhaupt 65 Jahre alt. Die Amtszeit von Jürgen Polzehl geht bis 2021. Will der Amtsinhaber wie sein Vorgänger Peter Schauer mit 65 in den Ruhestand gehen? Oder will er, ebenfalls wie Peter Schauer, 16 Jahre lang im Amt bleiben, also bis 2021?

Seit Jahren windet sich Jürgen Polzehl um eine Antwort. "Ich bin für acht Jahre gewählt", gibt er ausweichend zur Antwort. Jetzt, zur Hälfte seiner aktuellen Wahlperiode und wenige Monate vor seinem 65. Geburtstag, sagt der erste Bürger der Stadt, dass er noch Einiges vor habe und keinesfalls ans Aufhören denke.

Muss er auch nicht. Brandenburg hatte ja mal eine Altersklausel für Bürgermeister, die beim Amtsantritt nicht älter als 62 sein durften, also maximal bis 70 im Amt bleiben. Nachdem Brandenburg die Regelung im Wahlgesetz ersatzlos gestrichen hat, könnte Jürgen Polzehl 2021 sogar für eine dritte Amtszeit antreten, mit 69 Jahren.

Aber auch persönlich steht Jürgen Polzehl mit 64 gut da. Er fühle sich fit und gesund, ist fast nie krank. Der riesige Bevölkerungsschwund von Schwedt ist in seiner Amtszeit fast zum Stillstand gekommen. Inzwischen kann das Stadtoberhaupt wieder mehr Neubauten einweihen als Platten abgerissen werden. In Politik und Bürger-Streitfällen findet Polzehl bisher immer den Ausgleich. Er hat ein gutes Polster im Stadthaushalt, gilt als erfolgreicher Fördermittel-Beschaffer. Das Sorgenkind Theater ist fast wieder aus der Kreide und selbst ein so heikles Unterfangen wie ein Rathaus-Neubau ist in vielen kleinen Schritten längst Geschichte. Nicht einen Skandal hat Jürgen Polzehl am Hals. Dafür aber gute Aussichten, mit der Eingemeindung von Schöneberg Schwedt wieder zu Wachstum zu verhelfen.

Zwölf Jahre ist Jürgen Polzehl jetzt im Amt. Von seinen Wahlerfolgen, 75 Prozent im Jahr 2005 und 79 Prozent der Stimmen im Jahr 2013, träumen seine Sozialdemokraten gerade. Die SPD hat bei der Bundestagswahl eine ordentliche Ohrfeige von den Wählern erhalten, in Schwedt schaffte sie es mit Ach und Krach auf Platz zwei vor der AfD.

"Das war zwar eine Bundestags-, keine Schwedt-Wahl", schränkt Jürgen Polzehl ein," "aber natürlich kann man aus dem Wahlergebnis auch für die Kommunalpolitik Rückschlüsse ziehen. Ich nehme mit, dass die Wähler Zukunftsängste äußern, unzufrieden sind und kein Vertrauen haben in die Politik. Wir müssen uns wieder mehr um die Zukunftsfähigkeit Gedanken machen." Als das Stadtoberhaupt 2013 wiedergewählt wurde, nahm er sich vor, Schwedt für seine Bürger attraktiver zu machen, die Potenziale des Nationalparks besser zu nutzen und die Stadt bekannter zu machen, um für Zuzug zu sorgen. Was hat er davon geschafft, was will er in den verbleibenden vier Jahren noch reißen? Mit dem Stadtumbau sei Schwedt definitiv attraktiver geworden, sagt er. Davon, dass Schwedt regionaler Wirtschaftskern ist, habe die Stadt bisher zu wenig gespürt, es fehle ein Impuls, eine wirtschaftliche Entwicklung, fordert Polzehl in Richtung Land. Der Nationalpark sei, so Polzehl, mutig aufs Ortschild geschrieben worden, aber viel zu wenig genutzt und längst noch kein Zugpferd. Außerdem will er erreichen, dass man Berlin mit dem Zug in einer Stunde erreicht. "Sollen sich die Zuständigen einen Kopf machen, wie!", sagt er kämpferisch.

Sogar das jahrelange Tabu-Thema Waldbad ist für ihn keins mehr. "Wenn der Bürger das will, müssen wir uns dem stellen. Ich würde auch gern ein Freibad in Schwedt haben, aber wir haben einfach noch keine Lösung", sagt er. Vielleicht ist das ja auch eines der Dinge, die Polzehl noch anschieben will, bevor er die Frage nach seiner Zukunft genauer beantwortet.